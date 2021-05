Euronics Group, il principale gruppo d’acquisto di elettronica di consumo in Europa, Medio Oriente e Africa, sarà sponsor ufficiale di tutte le competizioni femminili Uefa, tra cui la Uefa Women's Champions League e Women’s Euro 2022 e 2025.

Con questo accordo, di durata quadriennale, Euronics Group vuole sostenere Uefa nel duplice obiettivo di affermare il calcio femminile come sport di squadra rosa leader in Europa e di sostenere la notorietà dell'insegna Euronics e dei valori racchiusi nella sua dichiarazione d'intenti (claim*) A human touch in a digital world (Un tocco umano in un mnodo digitale).

Nella foto, la direttrice del calcio femminile Nadine Kessler con John Olsen, direttore generale di Euronics International.