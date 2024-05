La nuova campagna Euronics si inserisce nella promozione Occasioni da Gol (23 maggio-5 giugno) dedicata agli Europei di calcio e a televisori e soundbar

Euronics Italia lancia la campagna Racconti Azzurri in vista degli Europei di calcio 2024. Con l’avvicinarsi della data d'inizio dei campionati Europei di calcio (14 giugno 2024), Euronics Italia pensa a tutti gli appassionati di calcio e dedica loro una serie di video-interviste sui social che avranno come protagonisti 6 leggende italiane che hanno fatto la storia del calcio internazionale. I protagonisti della serie racconteranno alle telecamere i loro momenti indimenticabili legati agli Europei. Tra questi giocatori, c'è chi si è distinto per aver segnato in tutte le competizioni internazionali, e chi ha provato emozioni vestendo sia il bianco sia il rosso-nero. Oltre a condividere i loro ricordi più belli, i calciatori sveleranno anche come guarderanno gli Europei quest’anno e su quale device.

Ogni intervista dei Racconti Azzurri vivrà su Instagram e Tik Tok, sui canali del giocatore e su quelli di Euronics e di tutti i soci con una programmazione attiva fino ai primi di giugno, vigilia dei campionati. Nella scelta dei mezzi e della campagna, Euronics punta all’obiettivo di aumentare la conoscenza del marchio (brand awareness) e garantire costante servizio ai clienti e offrendo loro prodotti tecnologici all’avanguardia e in grado di rispondere alle loro esigenze.

La campagna Racconti Azzurri si inserisce in una più ampia strategia di offerta commerciale con la promozione Occasioni da Gol, dedicata agli Europei e, nello specifico, a televisori e soundbar da acquistare per godersi al meglio la manifestazione. La promozione inizierà il 23 maggio e terminerà il 5 giugno.

“Siamo particolarmente contenti di poter contribuire a rendere ancora più magica l’attesa dei campionati Europei attraverso i ricordi di alcuni dei nostri più grandi giocatori di calcio -afferma Serena Zilio, marketing&comunication director di Euronics Italia-. Per tutti gli italiani, la Nazionale di calcio ha un fascino ineguagliabile ed i ricordi delle partite dei nostri campioni un’emozione unica ed indimenticabile. Ci impegniamo coi nostri Soci a fornire ai clienti non solo i migliori prodotti di elettronica di consumo, ma anche esperienze coinvolgenti che rinforzino il solido posizionamento del brand Euronics”.