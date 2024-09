Eviosys lancia OrbitTM 66mm con la capsula più facile da aprire

La capsula OrbitTM da 66 mm di diametro è lo strumento di Eviosys più facile da aprire rispetto alle precedenti

Eviosys amplia la sua offerta di prodotti grazie a OrbitTM, una capsula da 66 mm di diametro, con un pack sostenibile e di più facile apertura. Una ricerca dell’azienda infatti ha rilevato che l’82% dei consumatori spesso fatica ad aprire i coperchi dei tradizionali barattoli: la popolazione invecchia e la domanda di prodotti più accessibili cresce (comunica l’azienda in una nota): “Sia i giovani che gli anziani faticano ad aprire i barattoli -comunica Laetitia Durafour, direttrice marketing di Eviosys- ed è un problema che volevamo risolvere. Con OrbitTM abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei consumatori e fatto un significativo balzo in avanti nell'accessibilità degli imballaggi”.

Con OrbitTM Eviosys mira a fidelizzare i clienti

OrbitTM è stato concepito come strumento di fidelizzazione per i consumatori. La ricerca di mercato condotta da Eviosys con l'Università di Sheffield ha rilevato che il 55% dei consumatori prenderebbe in considerazione la possibilità di cambiare marchio per beneficiare delle opzioni di apertura di OrbitTM. La produzione della nuova capsula non richiederà per l’azienda l'installazione di nuove linee di produzione né l’adozione di vasetti particolari.

OrbitTM punta alla facilità di apertura

La capsula adotta un sistema progettato per essere aperto senza sforzo, con un anello che ammortizza per proteggere la guarnizione: con una leggera pressione per allentare l'anello, sollevando il pannello interno, si rompe la guarnizione e il coperchio è aperto.