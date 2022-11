Fai da te: Gruppo Lamura lancia il progetto Made in Casa

Il Gruppo Lamura lancia sui canali digitali di DFL e social di Casa Surace il progetto Made in Casa, una serie di video per gli appassionati del fai da te

Cresce il numero di italiani che si dedicano al fai da te. Oggi sono quasi 20 milioni, in aumento del +26% rispetto al 2019 tra cui uomini (54%) e donne (46%) in varie fasce di età con una crescita esponenziale nell’ultimo triennio tra i lavoratori di 35-44 anni (+53%), così come tra gli over 45, con circa 2,5 milioni di nuovi appassionati. I dati emergono dalla ricerca di GFK, Istituto di Ricerca internazionale, resa nota durante l’ultimo Bricoday tenutosi a Milano. Per assecondare questo trend, DFL (Gruppo Lamura) ha realizzato, in collaborazione con Casa Surace, nota factory e casa di produzione, il progetto Made in Casa: una serie video, in formato reel, per dispensare consigli utili e soluzioni dedicate ai Fai da te addicted.

I video saranno diffusi, nei prossimi mesi, sui canali digitali di DFL e social di Casa Surace, e, tra i temi trattati, ci saranno: l’olivicoltura, le conserve, le piccole ristrutturazioni di interni, consigli su coltivazione e giardinaggio. Casa Surace racconterà scene di vita

quotidiana, momenti di festa e aggregazione, spiegando le fasi principali per la

buona riuscita di un lavoro fai da te. Il primo video (Olio made in casa - YouTube), dedicato al mondo dell’olivicoltura e alla produzione dell’olio artigianale è già visibile in rete.

I dati sul fai da te

Ci si informa sempre più online: sebbene 1 su 4 si affidi ai consigli del rivenditore di fiducia o di familiari e conoscenti, il 50% si rivolge alla rete per acquisire conoscenze e scovare le ultime novità. Tra questi, il 15% lo fa attraverso i socialnetwork.