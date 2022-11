Famila (Selex) prevede +5% di crescita e investe sugli store

Il retailer del Gruppo Selex stima un fatturato da 2,7 miliardi di euro, stanziati 100 milioni di euro per i punti di vendita Famila

In procinto di chiudere l’anno, Famila (Gruppo Selex) prevede ottimi risultati stimando una crescita del 5% rispetto al 2021 con un fatturato che dovrebbe sfiorare i 2,7 miliardi di euro. Un incremento sostanziale considerando lo scenario economico non proprio florido, con la spinta inflattiva che incide inevitabilmente sui prezzi. “Siamo preoccupati per l’andamento dei consumi nei prossimi mesi e per questo auspichiamo si possa interrompere la richiesta di aumenti dei listini che riceviamo dai fornitori”, ammette il direttore generale di Selex, Maniele Tasca.

Nonostante i tempi incerti, Selex prevede 19 nuove aperture Famila per il 2023 e la ristrutturazione di altri 21 punti di vendita per un ammontare di 100 milioni di euro di investimento. “Gli investimenti per le nuove aperture -continua Tasca- e il rinnovamento della rete sono fondamentali per competere con successo e rendere l’insegna Famila sempre più distintiva ed apprezzata dal mercato”.

Famila con Selex per Spesa Difesa

Proprio per andare incontro ai consumatori, come altri retailer, anche Famila aderisce alla campagna Spesa Difesa promossa dal Gruppo con le mdd Selex, volta a difendere il potere d’acquisto dei clienti dall’incremento galoppante dei prezzi. Si tratta di una serie di prodotti private label i cui prezzi stanno dimostrando di poter assorbire i forti rincari registratisi sul mercato.

“I risultati di questi anni e i numerosi riconoscimenti da parte di terzi ci danno fiducia e confermano la bontà del lavoro che le nostre imprese socie stanno portando avanti per migliorare qualità, convenienza e per innovare prodotti e servizi”, conclude Maniele Tasca.

Famila, insieme ad altri 60 punti di vendita, ha aderito anche alla piattaforma di eCommerce CosiComodo.it che permette di fare la spesa online con consegna a casa o click and collect.