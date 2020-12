Fielmann raddoppia la presenza a Milano

Il primo punto di vendita nel capoluogo lombardo fu inaugurato appena un anno fa. Fielmann ritorna nella città meneghina per un secondo store realizzato in corso Buenos Aires 26, sviluppato su un'area di 360 mq, estesa su doppio livello. Si tratta dell'undicesimo negozio in Lombardia.

Il locale, situato all’interno di una palazzina in stile decò degli anni ’30, soggetta a lavori di riqualificazione architettonica, è stato realizzato in un’ottica di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.

Il punto di vendita è dotato di sale per l’esame della vista, di tavoli dal design essenziale per la consulenza, e di una zona outdoor, arricchita da una varietà di piante e siepi, per sottolineare l'impegno green dell’azienda che, ogni anno, pianta un albero per ogni collaboratore. “Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre” spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia.

Le oltre 1.500 montature che compongono l'assortimento, tra cui la capsule collection di occhiali bio based e accessori creati con materie prime riciclate, sono esposte su ripiani illuminati. I nuovi modelli sono 100% made in Italy e sviluppati da Fielmann con il suo designer italiano Marco Collavo.

Tra i servizi sono disponibili la consulenza personalizzata e l’esame gratuito della vista prenotabile , per telefono, direttamente instore oppure online.