La prima linea di pasta fresca ripiena Senza Lattosio di Fini, fatta con ingredienti di altissima qualità, è indicata sia a chi è intollerante, sia a chi ha difficoltà nella digestione del lattosio

Fini, l’azienda di Modena, simbolo di tradizione e qualità nella produzione di pasta fresca, ha recentemente lanciato una nuova linea di pasta fresca ripiena Senza Lattosio, rispondendo a una crescente esigenza del mercato.

Con l'intolleranza al lattosio che riguarda circa il 50% della popolazione italiana, Fini offre finalmente un'alternativa gustosa e sicura per tutti, compresi coloro che semplicemente preferiscono evitare il lattosio per motivi di digestione.

La nuova linea, già disponibile nei negozi da febbraio, rappresenta una vera e propria novità nel mondo della pasta fresca ripiena.

Fino a oggi, infatti, le opzioni senza lattosio erano limitate, soprattutto per i classici della cucina italiana come tortellini e ravioli. Con questa proposta, Fini arricchisce un segmento di mercato fino a ora trascurato, creando un prodotto che coniuga l'eccellenza gastronomica emiliana con le moderne necessità alimentari.

Il lancio della linea Senza Lattosio non è solo una risposta all’intolleranza al lattosio, ma anche una risposta a chi ha difficoltà nella digestione di questo zucchero naturale del latte.

Grazie a un processo produttivo dedicato, Fini ha creato un prodotto che conserva tutta la bontà della tradizione, ma che è anche più facilmente digeribile per chi ha esigenze specifiche.

Pasta fresca ripiena Senza Lattosio: tre classici della cucina italiana

Ogni confezione (250g) ha un prezzo accessibile di 3,49€, rendendo questa novità alla portata di tutti.

Fini ha scelto ingredienti di altissima qualità, come uova e farina 100% italiane, uova allevate a terra e una sfoglia ruvida, proprio come vuole la tradizione emiliana. Inoltre, i formaggi utilizzati sono delattosati, garantendo il massimo della sicurezza per chi deve evitare il lattosio.

La nuova linea di pasta fresca ripiena Senza Lattosio si distingue per tre classici intramontabili della cucina italiana, pensati per soddisfare tutti i palati, da ricettare a piacere:

Tortellini al prosciutto crudo Senza Lattosio (250g): un piatto dal sapore intenso e autentico, con un ripieno ricco di Parmigiano Reggiano e prosciutto crudo.

Ravioli ricotta e spinaci Senza Lattosio (250g): un incontro perfetto tra innovazione e tradizione, con un ripieno cremoso di ricotta delattosata e spinaci.

Ravioli mozzarella e pomodoro Senza Lattosio (250g): un omaggio alla cucina italiana più semplice e saporita, con mozzarella delattosata e pomodoro.

Con questo lancio, Fini dimostra ancora una volta la capacità di coniugare tradizione e innovazione, proponendo una soluzione che non soddisfa solo le esigenze dei consumatori con intolleranza al lattosio, ma che può essere apprezzata da tutti per la sua bontà e la qualità degli ingredienti utilizzati.

L’assenza del lattosio non penalizza infatti il gusto e il piacere dell’assaggio.

La pasta fresca ripiena Senza Lattosio di Fini rappresenta, quindi, una novità assoluta nel mercato, destinata a diventare un nuovo must-have nelle cucine degli Italiani.