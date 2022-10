Fondazione Carrefour: un bando per sostenere l’alimentazione sana

Da oltre 20 anni, la Fondazione Carrefour sostiene iniziative per implementare una Transizione Alimentare che sia anche solidale

Ammonta a 30mila euro il bando che Fondazione Carrefour ha lanciato per premiare organizzazioni non profit italiane che sviluppano progetti di solidarietà a favore di un’alimentazione sana e sostenibile. “Da oltre 20 anni, la Fondazione Carrefour sostiene iniziative per implementare una Transizione Alimentare che sia anche solidale. Con il nostro bando internazionale vogliamo fare un passo in avanti e raggiungere ancora più aree rurali e isolate che hanno bisogno di un particolare sostegno, ancor più in questi tempi critici”, spiega Marie-Astrid Raoult, direttore della Fondazione Carrefour.

Com'è strutturato il bando

Fino al 13 novembre, le associazioni del terzo settore potranno presentare proposte che spaziano su tre temi: agricoltura sostenibile, zero sprechi alimentari o educazione alimentare. I membri della giuria, composta dalla Fondazione Carrefour e dai team Carrefour che in ogni Paese coordinano le iniziative sociali dell’azienda, si focalizzeranno su conservazione dell'ambiente, impatto sul territorio e destinatari dei progetti (come persone svantaggiate come giovani, anziani, abitanti delle zone rurali). L'annuncio degli 8 vincitori (uno per Paese) avverrà lunedì 12 dicembre 2022. Per candidarsi basta compilare, in lingua inglese, il modulo su questo sito web della Fondazione Carrefour.