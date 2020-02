Food & beverage: contributo a fondo perduto dell’Emilia Romagna

La regione Emilia Romagna ha aperto un bando il scadenza il prossimo 18 marzo 2020 per l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari a € 4.000.000 volto alla riqualificazione e valorizzazione delle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, situate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Gli interventi coperti finanziariamente dal contributo fanno riferimento alla ristrutturazione delle strutture nelle quali si svolge l’attività e all’introduzione/aggiornamento di moderne tecnologie informatiche e digitali per migliorare la propria offerta di beni e servizi nell’ambito del food and beverage. Saranno, quindi, coperte spese edili, murarie e impiantistiche; e di consulenza e progettazione, oltre che di macchinari e dotazioni informatiche, compreso l’acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how. I beneficiari del contributo sono in linea preferenziale PMI e possono presentare la domanda di contributo per progetti con una dimensione di investimento non inferiore a € 15.000,00.

