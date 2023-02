Food City adotta il refrigerante a basso Gwp di Honeywell

Solstice N71 ha un Gwp inferiore a 150 ed è usata per raffreddare la linea di bevande del negozio nel Tennessee

La lotta per l’ambiente si affida molto alla tecnologia per trovare soluzioni effettivamente utilizzabili. Per esempio nei gas refrigeranti la ricerca sta facendo passi da gigante. Già dieci anni fa, Honeywell aveva previsto la necessità di soluzioni per combattere il cambiamento climatico. L’azienda ha investito oltre 1 miliardo di dollari in ricerca e risorse per lo sviluppo di Solstice, il refrigerante a basso potenziale di riscaldamento (Gwp).

Recentemente, Honeywell ha annunciato che la catena Food City ha adottato il refrigerante Solstice N71 (R-471A) nel punto vendita di Kodak, in Tennessee. La soluzione viene usata per raffreddare la linea di bevande del negozio, contribuendo ad aumentare l’efficienza energetica e a ridurre l’impatto ambientale.

La soluzione a basso Gwp di Honeywell

Solstice N71 è il nuovo refrigerante Honeywell a basso potenziale di riscaldamento globale (Gwp), non dannoso per l’ozono e non infiammabile, basato sulla tecnologia dell’idrofluoroolefina (Hfo). La soluzione è ottimizzata per l’uso nei supermercati, nei magazzini per la conservazione a freddo, nella refrigerazione dei processi industriali. Non solo: l’Hfo si può usare nelle piste di pattinaggio, nei negozi di alimentari e nelle farmacie.

Solstice N71 è la prima e unica miscela di refrigerante Hfo non infiammabile per il settore dei supermercati con un Gwp inferiore a 150 destinata alle nuove apparecchiature con applicazioni a media temperatura. Il miglioramento dell’efficienza energetica rispetto all’anidride carbonica (CO2) è del 30%, mentre rispetto all’R-404A è del 13%. Solstice N71 lavora a pressioni basse (ridotto rischio di guasti) e non richiede competenze specifiche per la manutenzione (ridotto costo totale di proprietà).

Lo sviluppo di Solstice

La linea di prodotti comprende refrigeranti per supermercati e pompe di calore, condizionatori per auto e camion, agenti espandenti per l’isolamento, propellenti per la cura della persona e della casa, solventi per le pulizie. Sono in fase di studio anche impieghi negli inalatori a dosaggio.

Tra le normative ambientali che vanno oggi soddisfatte troviamo l’American Innovation and Manufacturing Act dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti, il California Air Resources Board e il Regolamento dell’Unione Europea sui gas fluorurati ad effetto serra derivante dall’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal. Sul suo sito, Honeywell mette a disposizione un calcolatore climatico che valuta il risparmio di CO2 rapportato a petrolio, auto, case, alberi.