Forum, una nuova stagione per le supercentrali

La nascita di Forum è stata annunciata a inizio novembre 2020 da Piero Boccalatte (presidente di Crai Secom), Pippo Cannillo (presidente di Despar Servizi), Maggiorino Maiorana (presidente di C3) e Donatella Prampolini (presidente di D.It).

“Lo spirito che ha portato alla creazione di Forum nasce proprio dalla volontà di mettere a fattor comune valori e know-how delle strutture dei quattro gruppi fondatori e le visioni degli imprenditori che le caratterizzano, con l’obiettivo di fare squadra e apportare valore al gruppo e all’industria di marca che collaborerà con noi”; così Pippo Cannillo, presidente di Despar Servizi e presidente della neonata Forum, sintetizza l’obiettivo di questa nuova organizzazione di acquisto o meglio “alleanza”, come preferisce chiamarla Enrico Fattori, direttore generale di Forum.

“Supercentrale mi sa molto di passato -precisa Fattori-. E poi alleanza denota un significato molto più attuale di collaborazione tra imprese che, almeno fino al momento in cui il prodotto arriva sugli scaffali, lavorano in un’ottica di collaborazione, condivisione e ottimizzazione degli acquisti”. Fattori, classe 1966, è un veterano delle supercentrali, o, per meglio dire, delle alleanze fra gruppi e imprese della distribuzione. È stato il primo dipendente assunto di Intermedia90, storicamente la prima supercentrale, fondata dai gruppi Garosci e Lombardini quasi trent’anni fa. Fattori viene da un intenso decennio di direzione a Esd Italia che ha contribuito a far crescere portandola a una quota del 26%.

Forum raggruppa quattro gruppi di primario rilievo nel panorama retail italiano (Despar Servizi, Crai Secom, C3 e D.It Distribuzione italiana, cioè Sigma e Sisa) e si pone “come interlocutore qualificato verso l’industria di marca, con l’obiettivo principale di far emergere il valore delle proprie reti di punti vendita sul territorio”. La quota di mercato (fonte: Iri Top Trade) è del 9%, ma è destinata crescere, perché, aggiunge Enrico Fattori, il mercato è inquieto e non mancano le imprese distributive che vorrebbero cambiare e incontrare nuove organizzazioni.

Oggi Forum si presenta come una delle prime centrali in Italia, con un volume complessivo di vendita pari a 5 miliardi di euro e una presenza capillare attraverso 5.000 punti di vendita in tutti i canali in cui operano le sue imprese. Forum dinamizza il mercato delle aggregazioni di primo livello, soprattutto nell’ambito della distribuzione associata; per la quale Forum diventa un nuovo potenziale interlocutore. Vuole diventare un nuovo protagonista sulla scena delle alleanze tra imprese distributive della gdo. È formata da C3, Crai, Despar Servizi e D.It