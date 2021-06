Galerie de beautè: a Torino lo spazio per il benessere

L'imprenditore torinese Gianfranco Tagliaferri, titolare delle profumerie Sinatra, ha realizzato nel cuore di Torino, in piazza San Carlo, uno spazio di 1.000 mq, sviluppati su tre livelli, dedicato al settore beauty. La Galerie de beautè è stata progettata dall'architetto Jeannot Cerutti e dispone di una spa con cabine dove usufruire di percorsi benessere personalizzati, il salone coiffeur, il Sinatra barber, dedicato all'uomo, i servizi per il matrimonio e uno spazio per l'home design. L'offerta si arricchirà a breve di una champagnerie per degustare le bollicine.

Bee Garden Guerlain

All'interno di Sinatra Galerie de Beauté, è stato realizzato il Bee Garden Guerlain, uno spazio esclusivo dedicato alle novità e ai prodotti più iconici della Maison. Lo store accoglie al suo interno l'area skincare dove sperimentare i trattamenti Guerlain; l’area fragranze, con un focus particolare sulla collezione Aqua Allegoria, ispirata ai giardini più caratteristici di tutto il mondo; l’area make-up presidiata da visagisti e make-up artist Guerlain per una consulenza personalizzata e, infine, un’area dedicata al commitment di Guerlain per la salvaguardia delle api e dell’ambiente dove i clienti potranno avere informazioni sulle iniziative e sulle partnership attivate nel campo della sostenibilità. Inoltre, in quest'area sarà possibile fare un viaggio virtuale all’interno del Bee Digital Museum.

La natura e la sostenibilità

Il punto di vendita trova nella Natura la sua fonte di ispirazione. Gli allestimenti rimarcano questo aspetto e questo legame con soluzioni che ricreano ambienti naturali, verde e spazi sostenibili. E proprio in termini di sostenibilità, Guerlain svolge attività per preservare le api, grazie alle quali vengono realizzati diversi prodotti naturali contenuti nelle formule Guerlain, come il miele e la pappa reale. I clienti riceveranno in omaggio, al termine di ogni consulenza, dei semi di piante mellifere, caratterizzate da fiori particolarmente prediletti dalle api per il loro nutrimento, così da poter contribuire in prima persona alla salvaguardia dell’ecosistema.

Anche in termini di assortimento il brand ha effettuato precise scelte green come nel caso delle novità introdotte in area make-up come per esempio la Terracotta Original, il bronzing powder riformulato con il 96% di ingredienti naturali e i KissKiss Shine Bloom, rossetto brillante con il 95% di ingredienti naturali.