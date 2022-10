Gallery. Bath & Body Works arriva a Bergamo

Quinto punto di vendita in Italia per Bath & Body Works. Lo store, realizzato da Percassi, partner licenziatario unico del brand in Italia, arriva a Bergamo

Nuovo store a Bergamo per Bath & Body Works, in partnership con Percassi, partner licenziatario unico del brand in Italia. Il punto di vendita si trova in via XX Settembre, area centrale e dalla forte vocazione commerciale e si sviluppa su un'area di oltre 250 mq con un team di sette addetti. L'assortimento, come da consuetudine dell'insegna, si orienta su fragranze per il corpo e prodotti per la casa. Lo store propone, inoltre, novità stagionali o collezioni dedicate, come quella per l’uomo e la linea Aromatherapy. Completano l'offerta le candele White Barn e i saponi Bath & Body Works disponibili anche online sul sito bathandbodyworks.it.

La rete Bath & Body Works

Il brand è presente con cinque store in Italia, a Milano in Largo La Foppa, ad Arese (Mi) all'interno del centro commerciale Il Centro, a Trento, a Roma e a Venezia (Mestre). Questa apertura permette l'ingresso in una città non ancora presidiata e dalle forti potenzialità come Bergamo.