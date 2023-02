Gallery. Borello Supermercati (Pam) apre a Villar Dora

Si amplia la presenza di Borello Supermercati (partner di Pam Panorama) con un punto di vendita a Villar Dora (To) progettato da Cean, in linea con l'immagine più moderna dell'insegna

1 di 5

Prosegue l'espansione dell'insegna Borello Supermercati, partner di Pam Panorama, che replica il suo format a Villar Dora, in provincia di Torino, in un comune della Valsusa. Lo store è stato progettato da Cean, che per il gruppo ha ideato nel 2020 anche il format Borello Cit, pensato per la prossimità e sviluppato su metrature più ridotte rispetto alla tradizione.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita è situato in via del Cerrone

Si sviluppa su un'area di 502 mq

Propone alcuni servizi tra cui: la Card Over 65 che prevede uno sconto del 5% per chi ha più di 65 anni e la tessera Viva i Masnà per genitori che hanno uno o più figli a carico di età compresa tra 0 e 1 anno

che prevede uno sconto del 5% per chi ha più di 65 anni e la tessera per genitori che hanno uno o più figli a carico di età compresa tra 0 e 1 anno Gli orari di apertura: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13.

Il format

"Abbiamo progettato uno spazio vivibile -spiegano da Cean-. L’illuminazione, le tonalità cromatiche, la semplicità dei percorsi di spesa e l’utilizzo di una segnaletica chiara sono alcuni degli elementi che parlano ai sensi del cliente e lo predispongono alla piacevolezza dell’esperienza".

Il negozio, realizzato nei locali che ospitavano la storica attività di ferramenta Perrero, è in linea con lo stile dell'insegna. Focus sui freschi con ortofrutta posta all’ingresso, seguono il banco panetteria e macelleria, sia serviti che a libero servizio. Il grocery è stato posizionato in area centrale. Sul perimetro anche lo spazio per i vini.