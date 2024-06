Gallery. Conad Adriatico rinnova lo store di Racale (Le)

Nel rinnovato supermercato Conad di Racale (Le) sono stati inseriti la Pucceria per esaltare i localismi e l'area ristoro, ampliata l'area per il libero servizio dei freschi

Spazi rinnovati e design moderno per il punto di vendita Conad di Racale (Le) di via Gallipoli, riaperto dopo i lavori di restyling, in linea con il programma di restyling che sta coinvolgendo alcuni store della rete.

Il punto di vendita

I lavori hanno interessato vari reparti: in ortofrutta è stata inserita l'area per servizi come taglia ananas e spremi agrumi, già attiva in altri negozi della rete ma nuova per questo punto di vendita; in panetteria e pasticceria, presenti sia servite che a libero servizio, è stato introdotto il banco Pucceria per valorizzare ulteriormente le produzioni locali. Rinnovata anche la gastronomia oggi dotata di un'area ristoro Con Sapore dove potersi fermare durante il percorso di spesa e gustare i piatti pronti preparati nel laboratorio interno. Inoltre, è stato potenziato il libero servizio nei reparti di macelleria, gastronomia e pescheria, salumi e formaggi.

La cantina è stata oggetto di lavori di rinnovamento: l'offerta comprende una vasta selezione di vini locali e regionali. Completa l'offerta l'area healthy con una gamma di prodotti senza glutine, proteici e biologici.

La sostenibilità

Il punto vendita è stato modernizzato con impianti di illuminazione e refrigerazione ad alto risparmio energetico, per tutelare l'ambiente.