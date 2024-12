Gallery. Edeka Future Market: a Nauen lo store sostenibile e modulabile

Numerose soluzioni green, ambienti modulabili e un'offerta ampia particolramente forte nei freschi con banchi serviti e un'area di ristorazione

Sostenibilità in primo piano nel nuovo punto di vendita Edeka Future Market realizzato da Edeka Minden-Hannover e Schweitzer a Nauen. Lo store si sviluppa su un'area di 2.500 mq.

“L'obiettivo di base del Future Market è quello di essere il più sostenibile possibile: dall'architettura all'arredamento e al design del negozio, fino alla gestione vera e propria -spiega Christian Dorfmann, direttore del Mercato del Futuro Edeka di Nauen-. Per me, sostenibilità in questo caso significa, tra le altre cose, ridurre o fare a meno di ciò che non è necessario. Questo approccio si ritrova in tutto il mercato. Lo store è stato progettato da Interstore, con il supporto della nostra agenzia affiliata Jos de Vries di Amsterdam, che hanno implementato questo requisito nel concept del negozio e hanno sviluppato il leitmotiv The future is."

Le caratteristiche dello store

Gli ambienti interni del punto di vendita sono stati realizzati con materiali come legno e acciaio e con colori neutri che donano all'ambiente naturalezza dando ai prodotti un ruolo di primo piano. La visibilità dello store è ampia e totale grazie a scaffalature basse che consentono di scorgere lo sguardo verso tutta l'area espositiva. Uno dei punti di forza è il Punto d'incontro Dorfmann e il lounge bar che lo sovrasta, chiamato Überschaubar. Qui si dà spazio ai mercati contadini per valorizzare diversi produttori regionali che avranno la possibilità di presentare e vendere i loro prodotti a intervalli variabili. La piazza dei freschi è il focus dello store e dell'offerta: l'isola dei formaggi precede panetteria ed è collegata a un sistema a circuito d'acqua per far sì che il reparto possa essere smontato, ampliato o trasferito in modo rapido e semplice.

Questa soluzione caratterizza anche tutte le unità di refrigerazione a parete, le isole di congelamento e i banchi self-service e di servizio nelle aree dei cibi freschi che sono modulari e autonomi. La comunicazione è mirata a veicolare gli asset di questo format, su tutti il rispetto per l'ambiente, la presenza dei prodotti bio. In molti casi le esposizioni sono massificate per trasferire l'idea di profondità assortimentale e varietà. Tra i key point anche la complementarietà che si traduce con numerosi fuori banco in isole circolari disposte simmetricamente lungo il percorso e allestimenti cross category come nel caso delle cassette di vini situate sotto i banchi serviti di pesce e carne.

Le scelte rispettose dell'ambiente

Il negozio adotta soluzioni green: per esempio, durante la costruzione sono stati utilizzati materiali isolanti naturali e calcestruzzo a bassa emissione di CO2, sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e nel parcheggio sono stati installati carport solari. L'acqua piovana viene utilizzata per i servizi igienici e il calore di scarto del sistema di refrigerazione Waterloop viene utilizzato per riscaldare il negozio. Tutte le decorazioni sono realizzate con materiali riciclati o reperiti in mercatini dell'usato e negozi di seconda mano. Anche tutti gli elementi non merceologici, come i divani e gli elementi lounge dell'area ristorazione, sono di seconda mano.

"Oltre al design e all'arredamento del negozio, abbiamo implementato l'ultima generazione del nostro sistema Waterloop, che comprende unità di refrigerazione plug-in e banchi di nostra produzione -spiega Bernhard Schweitzer, Ceo e proprietario di Schweitzer-. Per la prima volta al mondo in un unico progetto, stiamo combinando un'esperienza di shopping emozionante e stimolante con la più recente tecnologia di refrigerazione sostenibile nelle aree della costruzione del sistema (Waterloop), delle unità di refrigerazione (tutte con 500 g di R290) e dei sistemi di banchi flessibili (pronti per essere collegati al Waterloop). I nostri sistemi flessibili consentono inoltre di cambiare reparto in modo semplice e diretto per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti”.