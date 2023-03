Gallery. Il flagship store Dondi Salotti di Corsico (Mi)

Con questa apertura Dondi Salotti inaugura anche una nuova versione del logo, un restyling cromatico che rende il brand monocromatico

A Corsico (Mi) Dondi Salotti apre un flagship store che sintetizza i valori dell'insegna. Questa apertura segna un importante momento per il marchio italiano che sta programmando un piano di sviluppo in un'ottica phygital. Il negozio si sviluppa su una superficie di 800 mq con una proposta di circa 60 modelli di salotti.

Con questa apertura si inaugura anche una nuova versione del logo, un restyling cromatico che rende il brand monocromatico, solo in bianco o in nero.

“Il nostro - afferma il presidente Filippo Tosi- è il consumatore che percepisce la casa come il centro del suo mondo; ha già fatto esperienza e ha capito cosa vuole, e come deve essere il suo personale divano, un luogo dove lavorare, far giocare i bambini, far salire il cane, ricevere ospiti, rilassarsi. In sintesi, in un negozio Dondi Salotti il cliente deve trovare una proposta che soddisfi i suoi personali bisogni di utilizzo, non sempre standardizzabili”.

I valori dell'insegna

La filosofia dell'insegna si basa su alcuni principi, dichiarati in un documento che in Dondi Salotti chiamano ‘Magna Carta’:

Affidabilità (impegnarsi a trovare soluzioni alle necessità quotidiane migliorando costantemente).

(impegnarsi a trovare soluzioni alle necessità quotidiane migliorando costantemente). Perseveranza (lavorare costante per raggiungere l’obiettivo, modificando quando serve il percorso da seguire).

(lavorare costante per raggiungere l’obiettivo, modificando quando serve il percorso da seguire). Rispett o (agire con chiarezza di ruoli e di regole verso tutti gli stakeholder, clienti, colleghi, fornitori).

o (agire con chiarezza di ruoli e di regole verso tutti gli stakeholder, clienti, colleghi, fornitori). Innovazione (perseguire l’eccellenza attraverso la creatività, la curiosità, il cambiamento).

(perseguire l’eccellenza attraverso la creatività, la curiosità, il cambiamento). Trasparenza (impegnarsi a mantenere le promesse a tutti i livelli e verso tutti gli interlocutori).

Il progetto retail

“Dopo un’attenta analisi dei nostri asset e del mercato di riferimento, abbiamo definito il posizionamento del brand, gli obiettivi da raggiungere entro il 2026 e le tappe della road map di sviluppo- afferma Salvatore Rubino, direttore commerciale e marketing-. Il progetto rivede tutti i punti cardine del business: il concept store, con negozi di dimensioni importanti che passano da 250 a 800 mq, ubicati in retail park o stand alone, con una forte connotazione d’immagine, caratterizzati da una immediata visibilità e attrattività fin dall’esterno; il prodotto, con un posizionamento entry premium; il tema del total look, che sostituisce il concetto di visual merchandising: il tappeto, la lampada il tavolino usati per enfatizzare l’allestimento sono customizzabili con il divano; la vendita, con un rinnovato cerimoniale e una strategia legata al servizio after sales; la politica commerciale, con un cambio di approccio, più consulenziale; il brand, presenta una immagine e una strategia di comunicazione coerente con i valori di una offerta entry premium".

La presenza di Dondi Salotti

Con l’apertura di Corsico (Milano) la rete retail Dondi Salotti conta 37 punti di vendita, presenti in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto a cui si aggiungono 5 negozi situati in territorio svizzero. L’azienda conta di aggiungere 40 nuove aperture entro il 2026.