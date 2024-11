Gallery. Il Gigante (Selex) arriva a Castello Brianza (Lc)

Nuovo punto di vendita a Castello Brianza (Lc) per Il Gigante (Rialto-Selex) che realizza uno store di 3.500 mq e spinge sulla comunicazione interna

Nuovo ipermercato Il Gigante (Selex) a Castello Brianza (Lc). Gruppo Rialto punta sull'Alta Brianza per un format di ultima generazione.

"Il nostro obiettivo -afferma il patron Giancarlo Panizza- è costruire un’alleanza con il territorio per garantire servizi efficienti e di qualità, mantenendo sempre un occhio attento al rapporto qualità-prezzo."

Il punto di vendita

Si estende su un'area di 3.500 mq

Impiega 70 collaboratori

Dispone di un parcheggio con 500 posti auto.

Lo store presta attenzione alle eccellenze con centinaia di articoli in offerta e dispone di un'area ristorazione Bar&food A Modo Mio con una proposta pensata per i vari momenti della giornata. Il punto di vendita dispone di soluzioni d'arredo complete, con ampio utilizzo del legno in diversi reparti progettati su misura da Itab. Distintiva la cantina con enormi botti ed elementi grafici che richiamano ai vini e ai vigneti. In generale la grafica e la comunicazione interna sono molto spinte in questo store per enfatizzare le categorie merceologiche e le corsie espositive, in modo da facilitare il percorso di acquisto e renderlo quanto più semplice e fruibile, oltre che intuitivo. Gli scaffali sono ad altezza uomo per consentire un'ampia panoramica di tutto lo spazio espositivo. Un'apposita area è dedicata al non food con un reparto interamente pensato per il tessile e abbigliamento. Tanti anche i servizi quali la lavanderia con sartoria, il parrucchiere.