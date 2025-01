Gallery. Il Gruppo Cds (Selex) apre a Catania uno store Famila aperto h24

Un punto di vendita Famila aperto h24. Il Gruppo Cds (Selex) si insedia a Catania con il suo primo store dell'insegna dotato di Orteria, banchi serviti e un'enoteca distintiva

Il punto di vendita, appena aperto a Catania, segna un importante passo per il consolidamento dell'insegna nel capoluogo etneo dove il gruppo non era ancora presente. L'ingresso in città risale a qualche mese fa con tre primi punti di vendita a insegna Max acquisiti da un ex affiliato di Coop.

Il Gruppo Cds (Selex) sta continuando a espandere la presenza dell'insegna Famila in Sicilia conquistando aree non ancora presidiate come nel caso di Catania dove intende proseguire lo sviluppo.

In piazza Santa Maria del Gesù è stato inaugurato un supermercato Famila, il primo con questa insegna in città, sviluppato su una superficie di circa 1.000 mq esteso su pianta quadrata e aperto h24 per fornire un servizio continuo e costante alla cittadina. Si tratta del secondo store di questo tipo in Sicilia, il primo è stato aperto a Palermo. Visti i risultati positivi del servizio, il gruppo ha voluto replicare la formula.

Lo store si trova in un'area centrale della città, a ridosso dell'ospedale Garibaldi, accanto a una scuola, e non lontano da Via Etnea, arteria principale di Catania, in una zona già presidiata da altre insegne, tra cui anche un discount.

Il punto di vendita

L'ortofrutta apre il percorso di spesa con un'esposizione sviluppata su isole e banchi perimetrali. Qui si trova l'Orteria, un banco servito dove i clienti possono trovare frutta e verdura già tagliata e piatti vegani e vegetariani. Seguono sul perimetro i banchi serviti di gastronomia, macelleria e pescheria, dotati anche di banchi a libero servizio, posti sia centralmente che sul perimetro. Distintiva l'enoteca per la quale è stata adottata un'ambientazione dedicata. A chiusura del percorso espositivo un'ampia area per i surgelati e per le offerte. In barriera sia le casse self (ce ne sono quattro) sia le casse tradizionali (anche in questo caso sono quattro).

Numerosi i servizi tra un trasporto navetta, consegna a domicilio e la possibilità di portare a far la spesa anche i propri animali.