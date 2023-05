Gallery. Il punto di vendita Coop di Alpignano

Il format Coop si evolve. Ad Alpignano (To), Nova Coop introduce il reparto dedicato agli animali, allestisce lo spazio Novapoint ad ingresso e adotta soluzioni green

Nova Coop apre un punto di vendita ad di Alpignano (To) in via Venaria 39 che presenta alcune novità rispetto al tradizionale format dell'insegna. La cooperativa ha investito per la sua realizzazione circa 10 milioni di euro.

"La zona ovest di Torino –dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop– è un territorio con il quale la nostra cooperativa di consumo vanta un legame profondo e antico per l’impegno di tantissimi lavoratori a far nascere su questi territori alcune delle prime realtà associate di consumatori, della cui tradizione Nova Coop è oggi erede e depositaria. L’apertura di un nuovo negozio ad Alpignano rinnova questo legame".

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 1.500 mq

Propone in assortimento 14.000 referenze

Osserva i seguenti orari: lun-sab 8.30–20; domenica 8.30–13.30

Lo staff del negozio è composto da 45 persone.

All’ingresso del punto di vendita è posizionato il centro servizi unificato Novapoint, uno spazio dove soci e clienti possono usufruire dei servizi di assistenza e informazione, del prestito sociale, sottoscrivere contratti di luce, gas e telefonia, pagare le bollette e i tributi alla pubblica amministrazione ed effettuare le pratiche per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale – Spid su appuntamento. Tra le novità lo spazio amici animali che per Nova Coop rappresenta un'esperienza nuova. L'area freschi comprende ortofrutta, e reparti a libero servizio per carne, pesce, panetteria/pasticceria e il reparto servito di gastronomia. La barriera casse prevede la possibilità di scegliere tra quelle normali e le casse fast lane con il servizio Salvatempo, che consiste in un dispositivo mobile, riservato ai Soci Coop, da prendere all’ingresso con cui scannerizzare i prodotti, mentre vengono scelti, e che permette di pagare più velocemente nelle postazioni automatiche dedicate.

Lo store è stato progettato per rispettare alti standard di efficienza in materia di consumi energetici e sostenibilità ambientale. Il suo fabbisogno energetico verrà parzialmente soddisfatto da un impianto fotovoltaico installato sul tetto. Nelle settimane successive all’apertura verranno inserite nel parcheggio del negozio tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

"Il nuovo negozio di Alpignano –dichiara Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop- offre ai consumatori che vorranno sceglierci uno spazio per fare la spesa in modo semplice, veloce e portatore di tutti i valori di cui il marchio Coop si fa garante nel promuovere la sua missione per un consumo di qualità".