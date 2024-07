Gallery. La magia della luce esalta lo store Edeka HafenMarkt

Concentrandosi su esperienza cliente e sulla sostenibilità, il progetto di illuminotecnica di Imoon nello shopfitting di Schweitzer richiama il concetto del mercato portuale

Crediti Fotografici © Daniel Horn

Il concept illuminotecnico di Imoon per Edeka HafenMarkt rappresenta un esempio di come l'illuminazione possa trasformare un punto di vendita, migliorando l'esperienza cliente e valorizzando il brand. La personalizzazione e l'uso di tecnologie innovative rendono questo progetto unico, contribuendo alla riqualificazione urbana del quartiere portuale di Munster.

Design esperienziale

In collaborazione con Schweitzer, che ha progettato e realizzato il nuovo supermercato di oltre 3.000 metri quadrati, Imoon ha progettato un'illuminazione che rende l'ambiente del HafenMarkt luminoso, accogliente e funzionale. Edeka desiderava creare uno store moderno e urbano che si fondesse con il design del quartiere e richiamasse il concetto del mercato portuale. Imoon ha quindi sviluppato un concept che risponde a questa esigenza, ponendo l'accento sul cambiamento del settore food retail e su una nuova modalità di interazione con i consumatori. Oltre a essere moderno e all'avanguardia, il nuovo supermercato integra l'offerta locale e culinaria, diventando un punto di riferimento per la comunità circostante.

Massima riconoscibilità del brand

Il punto di vendita è caratterizzato da un design industriale, con pareti e controsoffitti in mattoni a vista alternati a soffitti metallici. Imoon ha integrato diversi tipi di corpi illuminanti, unendo estetica, funzionalità e comunicazione emozionale. Ogni ambiente vuole la sua luce: ad esempio, i proiettori Venere Pro P, equipaggiati con led 3000 Hd, mettono in risalto i prodotti esposti e conferiscono vividezza all'ambiente.

I colori accesi come il blu, il rosso e il giallo scelti dalla shopfitting company Schweitzer per i punti di ristoro, sono caratterizzati da un design che richiama l’estetica dei container industriali.

In conseguenza di queste indicazioni progettuali, l'illuminazione varia a seconda delle aree del supermercato per garantire la migliore esperienza possibile. Nella zona vini, ad esempio, è stata scelta una luce calda per creare un'atmosfera accogliente, mentre l'area carne e pesce sfrutta speciali per esaltare i toni naturali degli alimenti.Proprio l’area vini è resa ben visibile da un controsoffitto retroilluminato sul quale sono stati inseriti spot LED nella versione Krios P compact per luce di accento. Gli spot, inoltre, sottolineano gli espositori storici, frutto di un restauro dedicato di Schweitzer in omaggio al famoso negozio di liquori Hassenkamp.