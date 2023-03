Gallery. Leroy Merlin testa il format per giardino e outdoor

Per Leroy Merlin questa apertura segna un doppio debutto: primo store in Sardegna e primo punto di vendita per il format dedicato al giardino e all'outdoor

Nuovo concept store per Leroy Merlin che a Elmas (Cagliari) sperimenta il primo punto di vendita interamente dedicato al giardino con una proposta di articoli ma anche soluzioni, progettazione degli spazi e manutenzione del verde. L'apertura segna anche l'ingresso dell'insegna nell'Isola.

“Il garden è da sempre per Leroy Merlin uno dei settori che maggiormente appassionano i clienti -spiega Catalina Natalia Tapuc, store leader di Elmas-. Da questa considerazione è nata l’idea di proporre un format dedicato al giardino, un luogo dove trovare un’offerta completa per rispondere ad ogni richiesta relativa al vivere outdoor. È la prima volta che testiamo uno store con queste caratteristiche e siamo molto felici di farlo in Sardegna, una regione che pensiamo possa, più di altre, apprezzare una proposta così verticale e con cui ci auguriamo di poter stabilire un legame forte. La squadra del negozio, interamente sarda, è il nostro valore aggiunto: è preparata per assistere la clientela e proporre le soluzioni più adatte rendere più belli e accoglienti gli spazi verdi di ogni abitazione”.

Le caratteristiche dello store

Lo store si trova in via San Giorgio 7

Si sviluppa su un'area di 2.000 mq di cui 1.700 per la supply chain e 1.000 esterni

di cui 1.700 per la supply chain e 1.000 esterni Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.30, domenica dalle 9 alle 20.

Il format

La scelta della Sardegna per un format di questo tipo è legata al fatto che si tratta di una regione in cui la vita all'aria aperta è irrinunciabile e in cui il clima consente di vivere il giardino e gli spazi esterni della propria casa tutto l’anno.

In questo negozio è stato creato un percorso suddiviso per mondi: piante, decorazioni interne ed esterne (lanterne, illuminazione da esterno, vasi di diverse dimensioni che acquistano sempre maggiore spazio con i nuovi trend), pavimentazioni, recinzioni, tende da sole. Trova uno spazio importante anche uno showroom di esterni, con mobili per vivere al meglio la famiglia, nel quale troverà posto l’esposizione nel periodo natalizio. Aggiornato il mondo tecnico nei suoi criteri espositivi: rasaerba, irrigatori, BBQ e idropulitrici sono disposti per azienda, perché ciascuno possa trovare facilmente i marchi cui si affida di solito per la cura degli spazi esterni. In assortimento sono presenti marchi importanti come Weber, Napoleon BBQ, Kärcher, Honda (Lawn & Garden), Echo e AL-KO Kober. Inoltre, si amplia il parco prodotti già disponibili ed è presente un assortimento maggiore nella parte barbecue grazie a nuovi fornitori. Si conferma l’approccio phygital: i clienti possono ordinare online con consegna a casa.

I servizi

In questo store è disponibile il Garden Leroy Merlin, ossia un angolo dedicato alla progettazione per esterni, con la collaborazione di professionisti del territorio, per reinventare lo spazio esterno della propria casa. Ai consumatori viene fornito un disegno in 2D, modificabile secondo le varie esigenze. Una volta approvato, i consumatori possono decidere se acquistare in autonomia tutto l’occorrente per la costruzione del proprio giardino, o se affidarsi a Leroy Merlin per un servizio completo di selezione prodotti, costruzione e posa dalla pavimentazione al gazebo, alle rifiniture.