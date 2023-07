Gallery. L’evoluzione del format Ekom a Sant’Angelo Lodigiano

Lo store Ekom si presenta con un'ambientazione contemporanea, con un’attenzione per allestimenti e attrezzature che privilegiano il risparmio energetico e la sostenibilità

Si rafforza la presenza di Ekom (Gruppo Sogegross) che a Sant’Angelo Lodigiano (Lo) apre il suo 46esimo discount di proprietà diretta consolidando la rete in Lombardia. “Conosciamo questo territorio - commenta Giuseppe Marotta, direttore canale Ekom-. Proponiamo in questo format freschezza e varietà dell’assortimento in uno spazio contemporaneo e attento alla sostenibilità".

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 500 mq

Si trova in via Giuseppe Mazzini 33

Sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20 e domenica dalle 8.30 alle 19.30.

Lo store si presenta con un'ambientazione contemporanea, con un’attenzione per allestimenti e attrezzature che privilegiano risparmio energetico e sostenibilità ambientale, con banchi a basso tasso di emissione e impianto di illuminazione a led, e materiali come alluminio e grigliati metallici, uniti a una veste grafica più accattivante per catturare al meglio l'attenzione del consumatore. La convenienza e il rapporto qualità prezzo sono asset importanti per il gruppo.

L'offerta

Come da consuetudine, grande attenzione è dedicata ai prodotti freschi, in collaborazione con partner locali: presente il banco servito della macelleria, oltre a quello dedicato a salumi e formaggi. Completano l'assortimento lo spazio per il Pane fresco disponibile in modalità self-service e il reparto ortofrutta.