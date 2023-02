Gallery. LJC: l’insegna phygital dedicata allo sport

Nuovo format e nuova insegna. Ljc è un progetto retail phygital per l'abbigliamento sportivo che, partito da Palermo, intende espandersi in tutta Italia attraverso un progetto di affiliazione

La mission degli imprenditori siciliani Marco, Bruno, e Dario Lojacono (Lojacono Commerciale spa) è di dare vita a un progetto retail innovativo, tecnologico e sostenibile. Il punto di partenza è lo store aperto a Palermo in piazza Castelnuovo, progettato dallo studio di architettura CD10 e il digital signage disegnato da R. Holley.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 300 mq

Si estende su due livelli

E prevede tre aree tematiche

Il format

Le tre aree ospitano: l'area vendita, una zona dedicata alla customizzazione dei capi, un’altra concepita come zona sociale con juice bar. Digitalizzazione integrata e customizzazione dell’acquisto ne sono i punti chiave sui quali si

svilupperà la user experience all’interno dello store: si potrà accedere virtualmente agli

spazi interni e visionare i prodotti grazie ad un software a realtà aumentata che

consentirà agli utenti di effettuare dei veri e propri virtual tour interattivi e, tramite

desktop o smartphone, si potrà esplorare e interagire con lo store nel dettaglio. In termini di multicanalità, sarà curato ogni dettaglio per fornire un sistema retail fortemente digitalizzato che comprende visual merchandising fisico e 3D fino all’integrazione digital in store come per esempio il click and collect, la shopping experience customizzata, augmented reality. Il modello è quello di un negozio 100% phygital. La piattaforma digital verrà lanciata questa primavera.

Il progetto di sviluppo

Per sviluppare l'insegna è stato messo a punto un programma di espansione basato sull'affiliazione. Come spiega Roberto Scolari, project manager di LJC, “il progetto nasce dall’esigenza di convertire il modello di business da un classico set up in una catena retail sostenibile e fortemente interconnessa con un circuito di affiliazioni e partnership su tutto il territorio nazionale”. Di conseguenza, “l’azienda sta lavorando alla costruzione di un unico brand che risponde a tre diverse esigenze di mercato”, dice Michele Correra, business development manager di LJC.

Sono previste dieci aperture entro il primo semestre del 2023, con l’obiettivo di un panel di 100 negozi entro il 2025.

I tre format del gruppo

Il gruppo ha ideato tre differenti format di cui dedicati all'affiliazione:

I negozi LJC+ gestiti direttamente dal gruppo sono concepiti per un core target dai 18 ai 35 anni

gestiti direttamente dal gruppo sono concepiti per un core target dai 18 ai 35 anni LJC sport , che rappresenta il primo tra i due concept riservati alle partnership di affiliazione, è dedicato ad un cliente appassionato di sport attivo e interessato ai prodotti funzionali e tecnici

, che rappresenta il primo tra i due concept riservati alle partnership di affiliazione, è dedicato ad un cliente appassionato di sport attivo e interessato ai prodotti funzionali e tecnici LJC sportswear, concepito come ulteriore modello di affiliazione, è rivolto ad un consumatore interessato al mondo dello sportswear, che non rinuncia ad una connotazione urban/street per il suo stile.

La mission

Il payoff Connecting sport culture to communities sintetizza la mission aziendale. L'intento è di assecondare le più svariate esigenze dei clienti che hanno in comune la passione per lo sportswear e che condividono i valori ad esso legati, come il benessere, il vivere all’aria aperta, l’essere amanti dell’attività fisica in tutte le sue forme. Creare quindi una vera e propria community.

La sostenibilità

Non ultimo, l'interesse per la sostenibilità che nel punto di vendita di Palermo si traduce nella scelta di soluzioni green che spaziano dai materiali di costruzione agli arredi fino al packaging.