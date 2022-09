Gallery. Lo store Ginori 1735 aperto a Parigi

Primo store diretto in Francia per Ginori 1735 che inaugura un punto di vendita in rue du Faubourg Saint Honoré progettato da EligoStudio

1 di 7

Nuovo store a Parigi per Ginori 1735, situato al 69 di rue du Faubourg Saint Honoré e curato dallo studio di design EligoStudio. Questo punto di vendita, sviluppato su un'area di 90 mq, segna l’avvio della presenza diretta del marchio in Francia. Gli interni sono caratterizzati da un monocolore blu brillante ormai conosciuto come Blu Ginori che esalta gl articoli in esposizione. In assortimento sono presenti le collezioni LCDC, Profumi Luchino, Il viaggio di Nettuno, Oriente Italiano, Arcadia, Ether, Babele, Volière, Granduca Coreana e Oro di Doccia.

La presenza di Ginori 1735

L'insegna consolida con quest'apertura la sua rete. Il punto di vendita va ad aggiungersi ai flagship store di Firenze, Milano e Sesto Fiorentino, al network di rivenditori autorizzati in Italia e ai numerosi punti di vendita in selezionati Department Store e Specialty Store multimarca. La catena raggiunge tra rete fisica e eCommerce 31 Paesi a livello globale.