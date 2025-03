Gallery. Scarpe&Scarpe evolve il format a Bastia Umbra

Nuova disposizione degli spazi con focus sulla zona centrale e aree dedicate ai brand più noti, sia in ambito sportivo che per le calzature

Un format più evoluto per Scarpe&Scarpe che arriva a Bastia Umbra,(Pg), in via San Cristoforo 29, in località Ospedalicchio. In questo negozio l’ambiente è stato suddiviso in

aree di prodotto in cui le diverse categorie sono ben distinte e visibili per rendere sempre migliore e ancora più piacevole l’esperienza d’acquisto.

Da agosto 2022, il controllo del gruppo è passato a RSCT, il fondo di credito UTP supportato da Pillarstone che sostiene il rilancio di aziende italiane. Grazie al nuovo azionista, è stato avviato un piano strategico di sviluppo orientato a una razionalizzazione dell'offerta, oltre che al miglioramento dell'esperienza del cliente attraverso una diversificazione delle merceologie.

1 di 5

Il negozio

Si estende su un'area di 1.000 mq

Dispone di 5 vetrine

Impiega 11 dipendenti

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30.

Nel punto di vendita sono stati rinnovati materiali e strutture per garantire un ambiente più attuale e funzionale. Tra le novità gli spazi espositivi personalizzati dedicati ai più importanti marchi sportivi, tra cui Adidas e Puma, ma anche a marchi per le calzature come Geox, Igi&Co e Romeo Gigli. Ogni brand dispone infatti di un'area esclusiva, progettata per esaltare la propria identità. La zona centrale è stata ampliata per dare maggiore visibilità ai prodotti di tendenza e alle promozioni. Questo spazio è stato progettato per offrire una selezione dinamica e costantemente aggiornata di articoli, con proposte diversificate per ogni fascia di prezzo. L’obiettivo è migliorare l’esperienza d’acquisto, rendendola più intuitiva e conveniente, attraverso un’area centrale di forte attrattiva per la clientela.

Sono state inoltre introdotte nuove strutture espositive, pensate per ottimizzare l’organizzazione dei reparti e incrementare la capacità espositiva del negozio. Queste strutture fungono da punti focali per l'assortimento total look, proponendo combinazioni coordinate di calzature, abbigliamento e accessori.