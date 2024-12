Gallery. Sinsay debutta in Sicilia con un negozio alle Porte di Catania

Primo punto di vendita in Sicilia per il marchio Sinsay, entrano in Italia nel 2023. Il marchio sta continuando a consolidarsi in tutto il Paese

Primo punto di vendita nell'isola per Sinsay che nel nostro Paese ha debuttato nel 2023. Come già raccontato in questo articolo, il brand, di proprietà di Lpp (azienda polacca specializzata nel settore abbigliamento), ha debuttato nel retail fisico con un primo punto di vendita italiano aperto al centro commerciale Valecenter di Marcon (Ve), gestito da Multi Italy.

Da quella prima apertura ha continuato a sviluppare la sua presenza sul territorio italiano con nuove aperture in città come Roma, Pescara, Nola. E con questa apertura, il marchio conquista l'area più a sud del Paese. Il negozio aperto nel capoluogo etneo si trova all'interno del centro commerciale Porte di Catania, situato vicino l'asse dei servizi e non lontano dall'aeroporto della città.

Il negozio si sviluppa su pianta rettangolare, come primo reparto sulla sinistra c'è lo stagionale (in questo periodo ampia la presenza di prodotti natalizi) e sulla destra l'abbigliamento donna, seguono uomo e bambino. Sulla parete di fondo i camerini e le due casse attive.

Ampia l'offerta in varie categorie merceologiche: oltre al tessile, anche casalinghi, cuscini, e suppellettili per i vari ambienti dell'ambiente domestico.