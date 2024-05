Due punti di vendita di quartiere per Walmart che sta sperimentando nuove formule. Il concept store prevede spazi e corridoi più ampi, potenzia l'area freschi e si dota di sale per mamme e servizi sanitari

L'insegna sta testando nuove formule di vicinato con negozi realizzati in contesti urbani più centrali. Com'è ovvio, se di store di quartiere parliamo, negli Usa le superfici sono decisamente maggiori rispetto a quelle a cui siamo abituati in Italia. Walmart ha avviato questo iter con i negozi di "quartiere" a Santa Rosa Beach, in Florida, e il secondo nel quartiere Vine City di Atlanta. L'intento del gruppo è di convertire 150 dei suoi punti di vendita in quest'ottica, nei prossimi cinque anni.

I punti di vendita avranno una metratura di circa 1.500 mq in più rispetto alla consuetudine e saranno dotati di spazi per il ritiro e la consegna della spesa insieme ad aree specializzate pensate per assecondare le esigenze delle mamme che godranno di una stanza ad hoc per loro dove poter allattare. Ma ci sarà anche una sala per i servizi sanitari nello spazio dedicato alla farmacia pensato per garantire ai clienti la privacy per eventuali vaccinazioni o consultazioni.

Gli store avranno un layout più ampio che consentirà di rafforzare l'assortimento nelle varie categorie. Rimane centrale l'area dei freschi con un'offerta di prodotti da forno, carne e latticini. Sarà, infine, ampliato il servizio di gastronomia per consentire una proposta di piatti pronti più mirata e numerosa. Anche i corridoi saranno più ampi per facilitare il movimento dei consumatori all'interno dell'area di vendita.