Gasbarrino: nel 2023 la quota mdd di Decò e Il Gastronauta oltre il 20%

Forte legame con il territorio e scoperta di piccole nicchie caratterizzeranno i lanci de Il Gastronauta nel 2023, che punta a farsi conoscere anche a livello nazionale

Il primo giorno di Marca 2023 si è concluso con un grande aperitivo che ha richiamato allo stand di Decò Italia numerosi volti noti sia del retail italiano sia dell'industria di marca, curiosi di conoscere una delle più recenti proposte di private label lanciate sul mercato italiano come la mdd Decò e la linea premium Il Gastronauta. I dati di chiusura del 2022 attestano il successo della presenza nell'assortimento delle due aziende, Gruppo Arena e Multicedi, che hanno dato vita a Decò Italia.

"Nel 2022 la nostra quota di mercato della mdd ha superato la media del Sud -dice Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Decò Italia-: siamo partiti dal basso e abbiamo già raggiunto un 17,5%. Ma il nostro obiettivo è di crescere molto nel 2023: i dati nelle prime settimane di gennaio fanno segnare una crescita del 40% rispetto allo scorso anno, quindi al momento siamo già a quota del 21%, ma il nostro obiettivo è crescere ancora di più. Noi riteniamo che il 2023 sia un anno fondamentale sia per la nostra strategia sia per la marca privata in generale, perché prevediamo che si dovranno riequilibrare i prezzi di vendita".

Sullo scenario inflazionistico che stiamo vivendo, secondo Gasbarino, "La marca privata che ha già adeguato i prezzi si troverà in una situazione di vantaggio che si ristabilisce un equilibrio. Al momento lavoriamo in due territori fortemente caratterizzati, che sono quelli di Napoli e hinterland e della Sicilia, puntiamo poi in particolare molto su questo gioiellino che si chiama Il Gastronauta, che ci sta dando dei successi incredibili al Sud. Quest'anno ci vedrete lanciare i tanti piccoli progetti che in non muovono grandi volumi, ma che servono a riscoprire dei prodotti locali e a farli conoscere su una platea anche nazionale".