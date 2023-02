Gdo e Sanremo, una coppia social

Sulla scia della kermesse canora, molti i contenuti social che riprendono il tema del Festival

Il Festival di Sanremo si conferma in questi giorni un vero e proprio fenomeno social tanto che la kermesse canora non si guarda soltanto davanti allo schermo televisivo, ma si segue anche attraverso le interazioni e i meme online. E non poteva essere diversamente vista la scelta del direttore artistico Amadeus di coinvolgere per la co-conduzione l’influencer Chiara Ferragni. I numeri parlano chiaro: la prima serata del Festival ha messo a segno 16,9 milioni di interazioni raccolte dai contenuti che citano il Festival sulle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Twitter, con una crescita rispetto all’anno scorso del 78% (Sensemakers su dati Comscore Shareablee).

La generazione di una lettura parallela del Festival fatta di post e commenti non ha lasciato indifferenti i player della gdo che nella settimana sanremese hanno fatto sfoggio di creatività pubblicando sui loro canali social contenuti legati a Sanremo. Vediamo le diverse iniziative che vedono protagoniste anche le mdd.

Il kit di Carrefour e il link con il latte

Carrefour per affrontare il Festival propone su Instagram e Facebook il Sanremo Carrefour Kit: per ogni momento della serata, da quello strappalacrime alla pausa, dall’abbiocco allo spuntino fino al relax, propone un prodotto a marchio Carrefour ideale per fronteggiare la circostanza.

Mentre, come nei migliori instant marketing, mette mano a Photoshop e realizza un meme con l’outfit di Chiara Ferragni modificando la scritta sulla stola con “Manca il latte”, con in bella vista il pack del latte Uht a marchio Carrefour (mai prodotto fu più azzeccato se si pensa che sul palco Amadeus è affiancato da Gianni Morandi che possiamo ricordare anche per il suo brano Fatti mandare dalla mamma …. a prendere il latte).

A proposito di duetti

Tigros su Instagram ci solletica l’appetito proponendoci dei duetti alimentari che possono accompagnare la serata sanremese dei duetti: cola e pizza, chinotto e focaccine, aperitivo e tortillas, ovviamente Primia Percorsi di gusto.

Lidl Italia, neanche molto velatamente, su Facebook fa riferimento al duo Paola e Chiara, in gara a Sanremo, e giocando con i colori delle capigliature delle due cantanti, richiama l’attenzione sulle birre Irish Craft pale Ale e Stout, una bionda e l’altra scura.

A tutta elettronica

Penny Italia abbandona l’ambito food e punta sulla qualità dell’audio con un post sia su Facebook sia su Instagram proponendo per Sanremo degli auricolari della SmartColletion per “essere come in prima fila”.

Aldi punta su divertimento e prezzo

Aldi Italia guarda al Fantasanremo e propone ai suoi follower su Facebook la musica suonata dalla sgranocchio delle sue patatine classiche Snack Fun. Non dimentica un elemento importante, il direttore d’orchestra che nel caso di Aldi è il prezzo.

Gli italiani e il Festival secondo Coop

Curioso l’approccio di Coop che, tralasciando i social, ha preferito pubblicare via web sotto l’egida del Rapporto Coop il Paroliere di Sanremo, ovvero una sorta di classifica dei testi con più parole. Tra la canzone con il testo più corto (Canto dell’Anima di Anna Oxa) e quella con il testo più lungo (Il bene e il male di Madame) si registra uno scarto di 300 parole.