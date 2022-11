Gdoweekly #10 – 5 notizie del mondo del retail in 5 minuti

Siamo arrivati alla decima puntata di Gdoweekly. Oggi parliamo del fatturato di dm, la nuova veste del retailer Erbert, di Acqua & Sapone e molto altro

🎙️ È uscita la decima puntata di #Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

➡️ Dm Drogerie Markt raggiunge il fatturato di 100 milioni di euro in Italia con una rete di 71 negozi

➡️ Erbert ha deciso di puntare sui piatti pronti con un assortimento dedicato a studenti, lavoratori e turisti

➡️ Bubbles BidCo acquisisce Reale Commerciale, società attiva in Campania e Calabria con l'insegna Acqua & Sapone

➡️ Il format eb di Esselunga viene rimodulato a partire dal punto di vendita di Pioltello (Mi) con tante novità ed esperienze per l'inaugurazione

➡️ E' attivo l'eCommerce di Gap Italia veicolato da Ovs a seguito dell'acquisizione del brand italiano da parte del gruppo amministrato da Beraldo

Clicca qui per iscriverti al webinar del 24 novembre "Un passo avanti agli infestanti"

Ascolta il podcast sul nostro sito o sottoscrivilo sulle principali piattaforme per non perdere una puntata!

Spotify: https://lnkd.in/dZB2A-d2

Apple podcast: https://lnkd.in/gUTQdvvQ

Google Podcast: https://lnkd.in/dj79J45Z

Amazon Music: https://lnkd.in/dQY7mytw