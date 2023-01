Gdoweekly #18: 5 notizie in 5 minuti. Super Drug Italia. Penny. Decò

🎙️ È uscita la diciottesima puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

➡️ Super Drug italia ha presentato il piano di sviluppo 2025. La previsione? Un sell-out di 1,8 miliardi e 1.100 punti di vendita

➡️ Continua il rinnovamento della rete logistica di Penny: un investimento di 32 milioni di euro per un magazzino green e sostenibile

➡️ Non perdere la video intervista a Mario Gasbarrino sulla mdd Decò e il Gastronauta: la trovi nel #gdoweekreport da Marca 2023

➡️ La Corte del Maestoso, nel superstore Iper La grande i di Monza, si arricchisce di un'area dedicata ai prodotti senza glutine

➡️ Con oltre 88 aperture in italia e più di 3.000 punti di vendita all’estero, continua il percorso di espansione di Pepco, insegna polacca non food

