Gdoweekly #4 – 5 notizie del mondo del retail in 5 minuti

Nella quarta puntata parliamo di come è andato il nostro Marketing & Retail Summit, il concept Maxi di Carrefour e del bilancio di Magazzini Gabrielli

In questa puntata parliamo di:

​➡️​ Marketing & Retail Summit 2022: come è andato l’appuntamento di riferimento del settore e come è stato trattato il tema #humanretail?

➡️​ Il progetto Maxi raccontato nell’intervista al direttore Merci Bruno Moro di Carrefour Italia, in occasione del Salone Carrefour

​➡️​ Magazzini Gabrielli fa il punto sulla crescita sostenibile nel proprio bilancio sociale 2021

