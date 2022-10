Gdoweekly #5 – 5 notizie del mondo del retail in 5 minuti

Nella quinta puntata parliamo di loyalty in Italia, i progetti sostenibili di Aldi in Belgio e di Ikea in Italia e di molto altro...

🎙️​ È uscita la quinta puntata di #Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del retail in 5 minuti!

In questa puntata:

​➡️​ Ieri a Parma si è tenuto il 22esimo convegno a cura dell’Osservatorio Fedeltà: quali sono i nuovi fenomeni che stanno caratterizzando l’approccio delle aziende italiane ai programmi di loyalty?

​➡️​ Nel Regno Unito Aldi segna un altro punto in tema di sostenibilità con la realizzazione di un nuovo format aperto a Leamington

​➡️​ Ikea Italia lancia il servizio Ikea Flex, il noleggio mobili in abbonamento pensato per privati e aziende

e molto altro...

​

🎙 Ascolta il podcast sul nostro sito o su:

Spotify: https://lnkd.in/dZB2A-d2

Google Podcast: https://lnkd.in/dj79J45Z

Amazon Music: https://lnkd.in/dQY7mytw

#podcast #retail #gdo #gdoweekly #marketing #comunicazione #weekly #notizie #podcastitalia #podcaster #podcastitaliano #staytuned