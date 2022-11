Gdoweekly #9 – 5 notizie del mondo del retail in 5 minuti

Nella nona puntata parliamo degli obiettivi di Carrefour 2026, le previsioni di bilancio di Famila, i due nuovi opening di Esselunga a Torino e Milano

🎙️ È uscita la nona puntata di #Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

➡️ Carrefour presenta Carrefour 2026, l’ambizioso piano degli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni

➡️ Con un fatturato stimato di 2,7 miliardi di euro, Famila prevede una crescita del 5% rispetto al 2021

➡️ Due nuovi punti di vendita per Esselunga: Milano e Torino le città scelte per le aperture

➡️ Ikea presenta i punti brugola, parte del nuovo programma fedeltà Ikea Family

➡️ Il Viaggiator Goloso rinnova la collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo in occasione del Natale

