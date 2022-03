40 ANNI DI STORIA. UNA STORIA DI FAMIGLIA.

Forte dei traguardi raggiunti negli anni grazie alla sua collaborazione con il mondo della GDO e del retail, Gel-Frigor Group festeggia i suoi 40 anni di anniversario guardando al futuro con nuovo slancio, a cominciare dal progetto di costruzione della nuova sede appena intrapreso. Una storia di famiglia, che unisce più generazioni nel processo di costante crescita aziendale e che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, strizzando l’occhio ai mercati esteri.

GEL-FRIGOR GROUP

Il Gruppo si è strutturato nel tempo creando una realtà in grado di fornire servizi a 360° per il mondo della GDO e del Retail. Ima Service per l’assistenza post-vendita, Fixa Service si occupa dei montaggi con tecnici specializzati e poi Moodes; un vero e proprio studio di Interior Design che fa di progettazione, ricerca e innovazione la sua bandiera. Moodes è in grado di offrire un servizio completo, dalla ricerca e sviluppo alla progettazione, passando attraverso lo studio dei colori, dei materiali, degli arredi, dell’illuminazione, delle ambientazioni di reparto fino ai dettagli dei singoli espositori, per arrivare infine alla produzione. Grazie al proprio reparto falegnameria infatti, Moodes segue tutto il ciclo produttivo internamente e nel dettaglio; dalla progettazione 3D fino alla realizzazione nel reparto produttivo.

Progettazione e Realizzazioni per la Grande Distribuzione e il Retail 1 di 4

MOODES, E LA SINERGIA DI GRUPPO

La filosofia di Moodes sta tutta nel valorizzare al massimo i prodotti nel punto vendita attraverso la progettazione e la creazione di elementi espositivi innovativi e di design. Moodes, di fatto, contribuisce a completare i servizi offerti dal Gruppo: consulenza commerciale, ideazione e progettazione 3D ed esecutiva dei layout, fornitura e produzione di arredi su misura e non, di attrezzature, studio e stampa di comunicazione e grafica, impianti frigoriferi. Il Gruppo offre anche un servizio di assistenza continua durante tutte le fasi dello sviluppo progettuale, sino all’apertura del punto vendita: insomma un vero e proprio servizio contract.

Un Gruppo, una Famiglia 1 di 2

GEL-FRIGOR GROUP, dal 1982 a fianco della grande distribuzione

Nell’anno del suo 40° Anniversario, Gel-Frigor Group continua ad ampliare il suo portafoglio clienti che va dal retail al franchising sino al contract. Grazie alla costante sinergia delle aziende del Gruppo, frutto dell’incontro di differenti sensibilità e professionalità, Gel-Frigor Group riesce a dare vita a spazi straordinari, esprimendo qualità e innovazione in ogni fase progettuale.

L’obiettivo futuro del Gruppo è chiaro: continuare a seguire il mondo della GDO affiancandolo come partner indispensabile grazie alla massima qualità, flessibilità e rapidità di esecuzione che lo contraddistingue.

>> Scopri tutti i nostri prodotti su www.gelfrigor.it, www.moodes.it, www.fixaservice.com e www.imaservice.com