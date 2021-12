Germinal Bio sostiene LifeGate per la protezione delle api

L’azienda, specializzata in prodotti biologici da forno, piatti pronti e pasta, rinnova, per il secondo anno consecutivo, il suo impegno accanto a LifeGate nel progetto Bee my Future a protezione delle api. Germinal Bio sostiene infatti la tutela e l’allevamento di arnie, secondo le linee guida del biologico, grazie al lavoro di esperti apicoltori hobbisti, selezionati da LifeGate e dall'Associazione produttori apistici della Provincia di Milano.

Alla base di questa iniziativa c'è l'obiettivo di difendere e tutelare le api nei contesti urbani dove trovano rifugio per fuggire dalla campagna a causa dell’uso massiccio di pesticidi e prodotti di sintesi in agricoltura. L'idea è quindi di trovare loro un riparo sicuro, attraverso una rete di apicoltori i quali, grazie ad un sistema innovativo di biomonitoraggio, riescono a prendersi cura degli alveari. Il contributo al progetto prevede anche l’acquisto degli sciami di api, di arnie e indumenti di protezione per l’apicoltore, ma anche il sostegno ad attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio.

"Abbiamo uno straordinario patrimonio naturale da proteggere ma i numeri dimostrano che è necessario agire velocemente e in modo corale per garantire gli equilibri del nostro ecosistema -commenta Emanuele Zuanetti, fondatore e ceo del Gruppo Germinal-. Da sempre, ci impegniamo a favore della tutela dell’ambiente e della biodiversità, e oggi più che mai appoggiamo iniziative concrete e virtuose come quella di Bee my Future".