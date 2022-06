Getir, il quick commerce regala la mobilità sostenibile

Estrazione prevista il 15 di luglio, in palio uno scooter elettrico oltre a due monopattini e buoni sconto

Se sullo sfondo, dopo una crescita imperiosa, il quick commerce sembra essere entrato in una fase di ridimensionamento, con i tagli a livello internazionale decisi sia da Gorillas sia da Getir, i due principali operatori della consegna della spesa in 10 minuti nelle città italiane, non mancano però le iniziative di marketing che cercano di coinvolgere gli utenti del servizio con concorsi a premi.

I premi sostenibili di Getir

La startup turca Getir mette in palio per i propri clienti i mezzi elettrici come l'eScooter Niu MQi+ Sport e due monopattini elettrici (Niu KQ2 Pro e Niu KQ3 Pro) oltre a buoni spesa Getir del valore di 50 euro. La campagna e il concorso saranno on-air fino al prossimo 23 giugno, promossi, non solo da comunicazione in-app, ma anche con una campagna social e display. L'estrazione finale avverrà il 15 luglio.

Gli utenti Getir potranno partecipare al concorso semplicemente selezionando tra le promo l’opzione relativa al concorso prima di inviare l’ordine via app. Getir mette così “in pratica” due dei principi chiave al centro del servizio offerto dall’azienda: farsi promotore di una mobilità urbana sostenibile e portare un impatto positivo sulle comunità locali.