Giving friday, l’alternativa al black di Dm Italia

Da Dm Italia 32.910 euro alla non profit Fare x bene per sostenere la realizzazioni di Spazio vera, luogo dove trattare temi legati all'universo femminile

Dopo la prima edizione, Dm Italia replica anche quest’anno il Giving friday, distaccandosi con questa iniziativa dalla corsa agli sconti. Il retailer ha deciso di devolvere il 5% dell’incasso dei punti di vendita e online della giornata del black friday a supporto delle iniziative sociali di Fare x bene. Si tratta di un’associazione non profit che realizza attività a contrasto di ogni forma di violenza, anche di genere. Lo fa fornendo assistenza psicologica e legale alle vittime di abusi e violenze. “Fare x bene -afferma Giusy Laganà, segretario generale di Fare x bene- da 15 anni è al fianco delle ragazze e donne vittime di violenza, attraverso attività di assistenza e consulenza legale e psicologica e percorsi di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado”.

Dm per la realizzazione degli Spazi vera

La somma, 32.910 euro, sarà usata per creare gli Spazi vera, all’interno di 2 centri di aggregazione multifunzionale (cam) del municipio 8 di Milano, che saranno destinati all'aggregazione, svolgimento di attività ricreative, culturali e formative. “Gli Spazi vera -continua Laganà- costituiscono un progetto innovativo che, partendo da queste esperienze e dall’attenzione alla responsabilità sociale di Dm, darà vita in maniera sicura e gratuita, presso 2 cam del municipio 8, a momenti collettivi di aggregazione, partecipazione sociale e svolgimento di attività ricreative, culturali e formative, destinate a favorire l’integrazione tra le diverse età, con accesso facilitato anche per le persone diversamente abili”. La missione principale del progetto sarà approfondire i temi dell’empowerment femminile, della violenza di genere, con attività di educazione, supporto e mentoring. Nel concreto, ci saranno corsi di autodifesa emotiva con psicologi e professionisti del settore e attività di incontro dedicati alle donne che cercano di entrare nel mondo del lavoro. Nell’ambito dei Caffè con Mentor “Chiedilo a una leader”, ci saranno una serie di incontri informali dedicati alle donne, in cui figure di successo condividono le loro storie per ispirare le altre donne.

Dm a favore del sociale

Dm drogerie markt, catena con focus su cura persona e casa, alimenti bio e integratori, infanzia e pet food, fa parte di un gruppo con un fatturato (dati di settembre 2024) di oltre 17,7 miliardi di euro, presente in 14 Paesi europei, con oltre 4000 punti di vendita. In Italia oggi conta 88 store. “Siamo molto orgogliosi -dice Benjamin Schneider, amministratore delegato di Dm Italia- di donare questa somma per un progetto così ambizioso a fianco di Fare x bene. Dm da sempre pone l'essere umano e il benessere mentale e fisico di ogni individuo al centro della sua filosofia”.