Gli acquisti di attrezzature sportive nell’Osservatorio di GS1 Italy

Quali i canali preferenziali per l'acquisto e la ricerca di informazioni sulle attrezzature sportive secondo l'Osservatorio Non Food di GS1 Italy? I dati tra canale fisico e digitale

Le attrezzature sportive secondo l'Osservatorio Non Food di GS1 Italy sono la penultima categoria in ordine per numero di acquirenti, con una quota del 25,2% appena sopra il mondo dei grandi elettrodomestici, al 17,9%. Si tratta di prodotti legati al trend del benessere, particolarmente apprezzato e trasversale, che vanno dalle calzature sportive ad attrezzi di base per il fitness, articoli di abbigliamento legati alle diverse attività.

Dove gli italiani acquistano attrezzature sportive secondo i dati di GS1 Italy

Il canale di riferimento per l'acquisto degli articoli sportivi come ci si aspetterebbe è quello specializzato, che totalizza il 72,6% delle preferenze. Al secondo posto l'eCommerce non specializzato, poi il sito di una catena specializzata, e via via gli altri canali come supermercati e discount, quasi a pari merito. Tra tutte le merceologie non food, subito dopo l'ottica, le attrezzature sportive sono quelle che i consumatori acquistano più volentieri in un negozio specializzato, anche perché per quanto spesso si tratti di articoli non strettamente da professionisti, è difficile che un supermercato o un discount possano soddisfare la richiesta, se non in maniera spot e stagionale.

L'eCommerce specializzato continua a essere poco gettonato, 15,5% dei clienti, nonostante sulla carta possa garantire maggior completezza rispetto a un marketplace. Evidentemente ci sono altre motivazioni a spingere gli acquisti online, il prezzo è sempre stato il movente primario per il non food, ma non ci sono elementi per affermarlo con certezza. Probabilmente i siti internet delle catene specializzate hanno tutto sommato meno esperienza dei grossi e noti marketplace, anche come offerta di servizi, e questo potrebbe essere un ulteriore motore nella scelta.

Rispetto al pre pandemia l'unico elemento di cambiamento che emerge chiaramente è l'aver testato l'acquisto online, o averne aumentato la percentuale. Come si può leggere in generale nei consumi di prodotti anche food, i consumatori hanno cominciato a guardarsi intorno e riflettere sulle proprie abitudini, magari testando nuovi canali e negozi. Ma sostanzialmente le abitudini tengono per il 68,3% dei consumatori secondo il panel di GS1 Italy.

Acquisti e canali, le motivazioni

Rispetto al canale specializzato, nel fisico, la gdo vince per le offerte promozionali, i prezzi bassi e il risparmio di tempo, e non delude nemmeno rispetto all'offerta, visto che nelle prime 5 motivazioni per l'acquisto nei supermercati c'è anche la possibilità di trovare tutti i prodotti che servono.

I negozi specializzati sono evidentemente incomparabilmente più assortiti rispetto alla gdo, ma probabilmente la maggior parte dei clienti cerca articoli non particolarmente tecnici e di uso quotidiano, che la gdo sa benissimo evidenziare. Un punto in più a favore del discount è la scelta di fare l'eCommerce solo sul non food, e infatti tra le motivazioni per l'acquisto in questo canale c'è la consegna a domicilio. I clienti premiano alla fine la capacità di selezionare i prodotti indispensabili e quotidiani. Per bisogni più specifici si rivolgono al canale specializzato.

Quest'ultimo vince per assortimento, ma anche sul tema prezzo e promozioni, che i consumatori adducono tra le motivazioni principali per la scelta del canale. È il fattore tempo a rendere i negozi specializzati di articoli sportivi meno attraenti. Di conseguenza, i clienti scelgono di acquistare qui quando hanno un bisogno specifico e cercano di supplire al quotidiano riducendo al minimo le complicazioni.

Attrezzature sportive e online, tra marketplace, discount e specializzati secondo GS1 Italy

Tra marketplace digitale e sito eCommerce di una catena specializzata, i punti di forza sono chiari. Il sito di abbigliamento sportivo se la gioca sulla ricchezza dell'offerta e la possibilità di comparare prodotti diversi, e con questo tra i primi posti nelle motivazioni d'acquisto ci sono anche la convenienza e il risparmio tempo.

Il marketplace se la gioca sui prezzi e sui servizi: risparmio tempo, consegna a domicilio. La soddisfazione riguardo l'offerta arriva dopo questi aspetti.

Probabilmente i due canali hanno target diversi, in parte sovrapponibili senza dubbio, o comunque rispondono in definitiva a esigenze diverse dei consumatori.

Articoli sportivi, come i consumatori si informano

Il negozio è secondo l'Osservatorio Non Food di GS1 Italy il luogo primario che i consumatori ricercano quando desiderano informarsi su prodotti legati allo sport. Entrano, e guardano l'esposizione. Al secondo posto, l'eCommerce generalista, che come sappiamo spesso ormai fa le veci di Google, per gli acquisti. Non a caso Google è al quarto posto, dopo i consigli dei commessi nel negozio fisico. Ormai l'omnicanalità è un fatto.

Il sito internet della catena specializzata viene citato ma in quinta posizione: probabilmente una scelta che i consumatori fanno di non legarsi a un brand specifico, almeno in fase di ricerca. In teoria lo specializzato dovrebbe fornire schede prodotto più dettagliate, ma probabilmente non offre la stessa vastità d'offerta trasversale tra i brand che propone un marketplace.

Nella ricerca di informazioni sui prezzi il sito web della catena specializzata conquista un posto più in alto in classifica, a svantaggio del personale di vendita nel negozio fisico. Negozio che comunque rimane in testa alle preferenze dei clienti. Online la gara è tra Google e il marketplace, e vince il secondo, a quanto pare.

Prospettive per il futuro

Rispetto al momento di aumento dei prezzi e mutate priorità, i consumatori mettono le attrezzature sportive, secondo i dati raccolti da GS1 Italy, allo stesso livello di rilevanza di arredamento, giocattoli e grandi elettrodomestici, quando dichiarano che ne acquisteranno di meno. Prevale la scelta di non cambiare abitudini, 37,7%, ma il 33,7% dichiara che rimanderà alcuni acquisti e il 28,6% che acquisterà di meno. Una buona percentuale di consumatori non ritiene così indispensabili questi prodotti, di fronte a una restrizione della disponibilità di denaro nel borsellino.

OSSERVATORIO NON FOOD DI GS1 ITALY

Dal 2003 l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy offre annualmente uno sguardo trasversale del mondo non alimentare, analizzando consumi, canali di vendita, tendenze, consumatore tipo, tra innovazioni tecnologiche e trasformazioni del mercato, di 13 comparti: abbigliamento e calzature, elettronica di consumo, mobili e arredamento, bricolage, articoli per lo sport, prodotti di profumeria, casalinghi, prodotti di automedicazione, edutainment, prodotti di ottica, tessile casa, cancelleria, giocattoli.

NOTA METODOLOGICA

Nell’edizione 2022 dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy è stata realizzata una ricerca che ha coinvolto 1.000 shopper per monitorare le abitudini di acquisto nelle categorie di indagine alla luce dei cambiamenti post-pandemia e lockdown: è stata condotta per GS1 Italy da Metrica Ricerche (gruppo TradeLab), con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), su un campione di mille cittadini - nella fascia di età tra 18 e 75 anni - del panel web Netquest, tra il 13 e il 19 giugno 2022.