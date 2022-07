Golden Goose lancia a Milano il Forward Store

Uno spazio che promuove il riciclo e l'economia circolare. Forward Store è l'ultimo concept store di Golden Goose sperimentato a Milano

L'idea alla base del format Forward Store che Golden Goose ha sperimentato a Milano è di allungare il ciclo di vita dei prodotti in assortimento. Si tratta di un progetto retail ecosostenibile che parte dall'Italia per espandersi anche in altri punti di vendita nel mondo come nel caso di New York e Dubai. “Golden Goose promuove da sempre la tradizione artigianale supportando artigiani, sarti, artisti locali. Questa filosofia trova concretezza in questo format. L’attività di co-action tra gli artigiani Golden Goose e i clienti diventerà un elemento chiave in questa mission. Da sostenibilità a responsabilità. Da co-creation a co-action”, afferma Silvio Campara, Ceo di Golden Goose.

Il format Forward Store

Il negozio meneghino si estende su un'area di 370 mq, ed è dotato di un laboratorio artigianale nel quale sono presenti i macchinari per i lavori di calzoleria e riparazione delle scarpe insieme a un'area con la sartoria munita di macchinari da cucito e ricamo. I clienti possono portare in store prodotti di qualunque marchio da ricucire, riparare e sistemare in base alle necessità e può usufruire anche dei servizi di lavaggio e sanificazione. In quest'ottica ogni capo può anche essere personalizzato in base ai propri gusti. Il Forward Store offre inoltre un servizio Fatto su Misura per il ready to wear e un programma Bespoke per le sneaker. Il negozio è pensato anche come piattaforma fisica per il reselling di pezzi selezionati firmati Golden Goose. Per questo motivo sono presenti due ceste per il recycling in collaborazione con ReCircled, per favorire l'economia circolare nella moda.

In questi spazi tradizione e innovazione si fondono. Gli antichi mestieri trovano ospitalità in ambienti contemporanei arricchiti dalla presenza di creazioni artistiche. Ne è un esempio l’opera di Sidival Fila, frate francescano di origini brasiliane che lavora con materiali riciclati e tessuti usati, esposta in un angolo del negozio. Anche gli arredi seguono questa logica: al centro sono sistemati mobili recuperati abbinati a tavoli di vetro in stile industrial. Il punto di vendita propone in assortimento alcuni item esclusivi come nel caso della prima sneaker sostenibile del brand (Yatay Model 1B).