Golden Lady presenta la nuova linea Underwear

Golden Lady, brand leader nel mercato della calzetteria con il 55,3% di quota nel mercato dei collant(dati IRI AT Agosto 22 Tot. Italia IS+Lsp+CT), presenta una linea completa di underwear realizzata con cotone organico.

Sin dagli anni 80 Golden Lady è riconosciuta dalle sue consumatrici per avere un’offerta di prodotti di qualità, innovativi, con un buon rapporto qualità prezzo che le hanno consentito di instaurare un rapporto di fiducia con le consumatrici. Seguendo questa mission Golden Lady lancia la linea underwear come una naturale estensione al mercato dei collant e della calzetteria mantenendo fede alla propria brand mission di offrire alle consumatrici capi belli e confortevoli, ad un prezzo competitivo ed in linea con i tempi ed i nuovi bisogni emergenti.

La linea Underwear in cotone organico

La collezione Underwear è composta principalmente da slip in diversi modelli: mini, midi, brasiliana lisci o con inserti in pizzo e di canotte con spallina sottile o spalla larga. Un assortimento completo e profondo nelle tipologie e nei colori al fine di rispondere alle esigenze quotidiane delle consumatrici.

Grande novità per il mercato della GDO è la linea Invisibile composta da slip e canotta con taglio al vivo ideali da essere indossata sotto abiti più attillati.

La collezione Underwear si estende anche ad una collezione di parti basse e t-shirt per l’uomo: slip e boxer e t-shirt con scollo V o scollo tondo tutta con cotone organico.

A dimostrazione della forte attenzione dell’Azienda nei confronti dell’ambiente e delle tematiche legate all’eco-sostenibilità, gran parte della collezione è realizzata in cotone organico. Le pratiche di coltivazione del cotone organico assicurano un minor utilizzo di acqua, l’assenza di pesticidi nocivi all’ambiente o all’uomo, il rispetto dei diritti umani di tutti i lavoratori impegnati nella produzione nonché il rispetto del terreno coltivato che non è soggetto a sfruttamento intensivo.

Il packaging è Plastic Free

Anche il packaging fa la differenza: le confezioni sono interamente plastic free per un consumo più consapevole, sostenibile e rispettoso dell’ambiente e sono state realizzate per soddisfare al meglio tutte le esigenze espositive dei punti vendita, in appenderia e a scaffale.

La gamma si arricchisce quindi di una linea di intimo con un packaging dal forte impatto visual ed una importante connotazione di brand, che riconduce agli elementi distintivi e caratterizzanti della marca Golden Lady che la consumatrice ci riconosce in termini di qualità e innovazione.

La nuova collezione di intimo ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo must have del mercato.

Per saperne di più Underwear - Donna (goldenlady.com)