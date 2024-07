Gre (Trony) punta sulla continuità in cda

Gre, società che opera con i marchi Trony, Mini Trony e Sinergy, riconferma Fanni presidente e Amorino suo vice. Sviluppo futuro guidato dall’innovazione

Gre, la società che opera nell'elettronica di consumo con i marchi Trony (acquisito nel 1996), Mini Trony (piccola superficie creata nel 2016) e Sinergy (insegna di quartiere lanciata nel 2000), annuncia la riconferma di Salvatore Fanni (amministratore delegato di Jumbo) come presidente e Ivo Amorino (presidente di Dml) come suo vice. “Questa rinnovata fiducia rappresenta un punto di partenza cruciale -dichiara il rieletto presidente Salvatore Fanni- per affrontare le sfide future di un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione”.

Da Gre un comitato per l’innovazione

Gre ha inoltre istituito un comitato strategico, composto da Domenico Mammola (amministratore delegato di Dical) e Giacomo Benedettini (amministratore delegato di Eurocom) che aiuterà il cda, promuovendo progetti innovativi nel campo eldom. “Con il supporto del nuovo comitato strategico -commenta Fanni-, che porterà nuove forze e un costante confronto interno, continueremo a valorizzare il ruolo della sede centrale e la compattezza della nostra compagine aziendale, puntando a proseguire con determinazione e convinzione nel nostro percorso di crescita. Questo ci consentirà di orientare le nostre iniziative verso obiettivi ambiziosi e sostenibili, rafforzando la nostra posizione e promuovendo uno sviluppo responsabile e innovativo”.