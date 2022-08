Green Logistics Expo torna a Padova per la seconda edizione

La fiera b2b Green Logistics Expo vuole essere promotrice di una logistica sostenibile e un nuovo punto di riferimento per il settore

La logistica torna a incontrarsi nella seconda edizione di Green Logistics Expo, Il Salone internazionale della Logistica sostenibile, che si terrà dal 5 al 7 ottobre 2022. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti b2b dedicato alla logistica in ogni suo aspetto. La manifestazione è stata organizzata da Senaf presso il polo fieristico di Padova. “Green Logistics Expo si avvicina e possiamo dire che sarà un’edizione molto sentita da tutto il comparto -commenta Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall-. L’esposizione vuole essere uno strumento per accompagnare la costruzione di un’identità unitaria del settore, che si appresta a realizzare i grandi cambiamenti, necessari per il Paese”.

Il programma di Green Logistics Expo

Saranno quattro le aree espositive che rappresentano al meglio la realtà della logistica sia in Italia, sia in Europa: Intermodalità, Logistica Industriale, City&Logistics, eCommerce. Sono stati organizzati eventi e dibattiti su temi urgenti, come la convergenza dei fondi pubblici sulla logistica o la necessità di fare i conti con la transizione green. In apertura ci sarà il convegno inaugurale “Investimeni, infrastrutture, riforme. La logistica per trasformare l’Italia”. A seguire un focus di Telecom Italia S.p.A. Tim e uno di Rete ferroviaria italiana, due occasioni per conoscere investimenti, cantieri e inaugurazioni delle strutture finanziate dal Pnrr.

I promotori

Oltre al patrocinio di Interporto Padova, Green Logistics Expo è supportata dal Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile e dalle principali associazioni di categoria, protagoniste dell’esposizione. Sos-Logistica, Assologistica, Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) e Uir (Unione Interporti Riuniti), saranno presenti con un’area espositiva ad hoc.

Green Logistics Expo per un settore in crescita

La logistica italiana continua a crescere, il fatturato dell’ultimo anno ha visto un aumento del 3,5% con un fatturato di 86 miliardi di euro. La direzione tracciata per i prossimi dieci anni dall’Allegato Infrastrutture al Def 2022 individua gli interventi per il comparto, che verranno realizzati grazie ai 61 miliardi di euro del Pnrr. Green Logistics Expo vuole essere promotore di una logistica sostenibile che promette di diventare un nuovo punto di riferimento del settore.