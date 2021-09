Grigliare non è mai stato così facile con George Foreman

L’idea perfetta per dare nuovo gusto ai piatti, in modo sano!

George Foreman, marchio appartenente alla divisione Appliances di Spectrum Brands insieme ai brand Remington e Russell Hobbs, rappresenta la scelta ideale in cucina, quando si vuole dare gusto e ‘carattere’ ai propri piatti.

In qualità di specialista nei grill per una cottura salutare, George Foreman vanta l’esperienza e la conoscenza per poter offrire una gamma in grado di soddisfare ogni esigenza e abitudine in cucina. I tempi di cottura si velocizzando, grazie a un’offerta di grill in grado di offrire una cottura veloce, pratica e che non scende a compromessi con la qualità e il gusto.

Fiore all’occhiello della gamma, il grill Smokeless BBQ di George Foreman sarà possibile grigliare cibo gustoso tutto l’anno. Il suo design ‘aperto’, grazie a una emissione minore di fumo, elimina l’eccesso di grasso che provoca cattivi odori, così da poter grigliare sia all’esterno che all’interno dell’ambiente domestico. Con il grill BBQ è possibile impostare il calore per una cottura precisa e uniforme. L’ampio grill permette inoltre di preparare pranzi e cene da condividere in compagnia. Vassoio e piastre sono poi lavabili in lavastoviglie!

Con George Foreman è sempre il momento di grigliare, non solo d’estate!

Scopri di più