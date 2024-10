Grocery, la nuova insegna di Amazon

Amazon scommette sugli store fisici per il food con una nuova insegna: il primo negozio a insegna Amazon Grocery inaugurato a Chicago

Amazon scommette ancora sugli store fisici dedicati principalmente al mondo food con una nuova insegna: il primo negozio a insegna Amazon Grocery è stato inaugurato a Chicago, Usa. Si tratta di uno store dove gli alimentari occupano la maggior parte dello spazio, con alcuni prodotti per la casa. Il punto di vendita conta 3.500 articoli in uno spazio di poco superiore ai 350 mq, quindi di piccolo formato. Lo store è locato in un grattacielo di River North. Lo ha confermato una portavoce di Amazon, Jessica Martin, alla Nbc di Chicago.

La volontà di Amazon

Il negozio risponderebbe alla ricerca da parte del retailer di modi per rendere più facile per i clienti fare la spesa, sia online che in negozio. Con questo nuovo concept, i clienti possono acquistare i loro prodotti naturali e biologici preferiti e ottenere una gamma più ampia di prodotti da Amazon in un unico viaggio, ha comunicato la portavoce all’emittente statunitense. La più recente iniziativa di Amazon segna il suo ultimo tentativo di espandere la sua presenza nel settore alimentare.

