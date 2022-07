Gros Maestri del Fresco premiato per il rapporto qualità prezzo

Konsumer Italia premia per la terza volta Gros Maestri del Fresco a cui viene dato il riconoscimento per il miglior rappotro qualità prezzo

In base ai risultati dell’indagine condotta ogni anno da Konsumer Italia, Gros Maestri del Fresco si aggiudica per il terzo anno consecutivo il riconoscimento del miglior rapporto “qualità prezzo. Lo studio viene svolto per il piano annuale delle associazioni consumatori riconosciute dalla Regione Lazio sull’osservatorio prezzi al consumo. L’indagine, compiuta su 44 punti di vendita delle maggiori insegne della gdo nelle cinque provincie del Lazio, si basa sull’analisi del prezzo minimo e massimo per un complesso dei 40 prodotti food maggiormente acquistati dai consumatori per le necessità del quotidiano. Vengono, inoltre, raccolte interviste all’uscita dei punti di vendita sulla soddisfazione del consumatore rispetto agli acquisti operati.

Le dichiarazioni

“Questo riconoscimento ricevuto da Konsumer Italia -dichiara Giovanni Scifoni, direttore acquisti Gros- testimonia un impegno costante per la salvaguardia della spesa dei consumatori che è iniziato ben prima della pandemia e della crisi Ucraina, a dimostrazione del fatto che si tratta di una politica volta a calmierare, per quanto possibile, l’impennata dei prezzi dei beni alimentari e non".

Il presidente di Konsumer, Fabrizio Premuti, aggiunge: "In un momento particolarmente critico per le classi meno abbienti, con il dato Istat della povertà in continuo aumento e l'inflazione che corre oltre ogni previsione, il rapporto qualità prezzo, soprattutto se valutato sui prezzi minimi e massimi dei prodotti più frequentemente portati nel carrello della spesa, diventa un faro per orientarsi scegliendo con consapevolezza la miglior qualità che ci permette la nostra tasca. In questo, le 12 insegne del gruppo Gros, da 3 anni risultano imbattibili. A questo vanno aggiunti i benefit saltuariamente presenti che arrivano anche fino a sconti frontali del 20% sull'intero importo speso. Per il consumatore una certezza di risparmio e una politica commerciale che ci piacerebbe veder replicata anche nella concorrenza".