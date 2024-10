Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) festeggia i 50 anni

Territorio, comunità e persone sono il fulcro dell’operato di Gruppo 3A, concessionaria del marchio Despar per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Il Gruppo 3A (Despar Nord Ovest), che gestisce in esclusiva il marchio Despar per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, festeggia 50 anni assieme ai 110 soci soci, fondatori, collaboratori e il board, riuniti per celebrare i risultati raggiunti e tracciare una visione comune per il futuro.

Dalle origini alla piattaforma

Dopo anni di crescita si è giunti nel 2012 all’attuale piattaforma di 30.000 mq del centro di distribuzione di Asti, favorendo, mediante l’adozione di un programma di investimenti, oltre alla crescita aziendale anche lo sviluppo del territorio. “Il nostro Gruppo è storia -commentano i tre rappresentanti alla guida del board Gianluca Bortolozzo, Francesca Bresciani e Maurizio Bolle-, ma anche presente e soprattutto futuro! Ed è per questo che nel prossimo biennio abbiamo ancora molti progetti e programmi per consolidare e avvicinare la clientela offrendo qualità, freschezza e convenienza e impegnandoci a essere sempre più garanzia di servizio e prossimità”.

I numeri di Gruppo 3A

Il 2020 ha fatto da spartiacque nella storia del gruppo 3 A, entrato nel consorzio Despar Italia, una collaborazione che ha portato questa realtà e dei suoi 800 collaboratori, a competere a livello nazionale. Il gruppo fattura al pubblico con quattro format di insegne oltre 184 milioni di euro (dato 2023), ha espanso costantemente la propria rete di vendita, aprendo l’anno scorso 17 nuovi negozi, portando così il totale degli esercizi a 160 (di cui 148 affiliati e 12 diretti), che hanno complessivamente una superficie vendita di oltre 46.500 metri quadri.

Il marchio Despar in Italia

Despar Nord Ovest (Gruppo 3A) è parte di Despar Italia, la società consortile, con sede a Bologna, che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e i loro negozianti affiliati. Despar è presente sul territorio nazionale in 17 regioni italiane con 1.424 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar, con incassi nel 2023 pari di 4,4 miliardi di euro. Le sei aziende associate a Despar Italia sono Despar Nord Ovest (Gruppo 3 A), Despar Nord (Aspiag Service), Despar Centro Sud (Maiora), Despar Sardegna (Scs), Despar Sicilia (Ergon), Despar Messina (Fiorino). Despar Italia è parte di Spar International, presente in 48 paesi nel mondo.