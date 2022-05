Gruppo Crai: 16 progetti di riqualificazione ambientale e forestazione

L'iniziativa, che rientra nella campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde, prevede la piantumazione di 6.000 alberi lungo l'intera Penisola

Si consolida ulteriormente l'impegno di Gruppo Crai sul fronte della sostenibilità ambientale: il 5 giugno, in concomitanza con la giornata mondiale dell’ambiente, prenderà il via il nuovo progetto di Csr dell’insegna, che realizzerà 16 progetti di riqualificazione ambientale e forestazione, coinvolgendo altrettante aree geografiche, dslocate in diverse regioni d’Italia, da nord a sud. Nella fattispecie, l'azione del retailer si concentrerà sulla messa a dimora di oltre 6.000 alberi, un'attività che si inserisce nella campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

Due le principali finalità del progetto: da un alto contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO2, dall'altro migliorare la qualità della vita in aree sottoposte a un forte stress ambientale. Fra i benefici della riqualificazione delle aree si evidenziano per esempio: la mitigazione delle temperature e del rumore, il miglioramento della qualità dell’aria, il consolidamento del terreno, l’ampliamento della biodiversità vegetale e animale.

“Ci impegniamo a restituire valore ai territori in cui operiamo sotto molteplici forme ed iniziative che apportino vantaggi concreti e duraturi alla comunità per essere nel cuore dell’Italia, come recita il nostro pay off -dichiara Marco Bordoli, amministratore delegato Crai Secom- Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto...che il Gruppo Crai ha supportato a tutti i livelli, sostenendone per intero il costo”.

L'iniziativa di forestazione vede coinvolte, oltre a Crai, anche altre insegne del Gruppo, come: Caddy’s, Piumè, Proshop, Risparmio Casa, Vitulano.

La campagna di lancio multi-soggetto, a supporto dell'iniziativa, prenderà il via il 31 maggio sui principali quotidiani nazionali e su tutti i media del Gruppo (radio Crai, craiweb, craispesa online, e sui canali social dell'azienda, ovvero facebook e instagram).