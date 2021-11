Gruppo Finiper coinvolge i giovani con uno spazio-museo digitale

Le aziende del Gruppo Finiper, ovvero Iper La grande i e Unes con il Viaggiator Goloso, scelgono di affiancare “Time4child: Feed the Future”, la manifestazione digitale dedicata ai ragazzi, in programma dall’11 al 15 novembre sul sito web www.time4child.com. L’evento rappresenta uno spazio di riflessione per genitori e figli volta a fornire gli strumenti necessari per prepararsi ad affrontare il futuro, con focus per l’edizione 2021 su cibo, mente, salute, sostenibilità e diritti.

La modalità di engagement scelta da Gruppo Finiper

All’interno della piattaforma digitale, Iper La grande i e Unes con il Viaggiator Goloso, saranno presenti con una stanza-museo personalizzata in stile pop per richiamare il mood della piattaforma e il target giovane. Tutti gli utenti sono invitati a visitare lo spazio per fare una duplice scoperta.

Iper La grande i si svela attraverso video istituzionali del brand e contenuti interattivi, pensati in stile gaming e dedicati a “Il Mestiere più buono del mondo”, ovvero alla scoperta del pane e la sua produzione nel pieno rispetto della sostenibilità. Un know-how che per l'insegna passa attraverso i suoi 22 punti di vendita, dove ci sono panetterie che ogni giorno sfornano 20 varietà di pane, insieme a pizza, focaccia e grissini.

Il mondo di Unes invece si esprime attraverso il suo brand premium il Viaggiator Goloso, con un video dedicato ad uno dei suoi prodotti hero, Le Acciughe Siciliane, con un racconto sulla storia e sui segreti di un mestiere antico e l’amore per il mare. Il contenuto sottolinea l’attenzione e la cura sottese alla selezione di produttori capaci di garantire qualità e tradizione, interpretando rispetto per il territorio e nobilitazione dell’esperienza produttiva come elementi imprescindibili. Il pesce azzurro inoltre è il tema del quiz il Viaggiator Goloso, che svelerà tutte le sue preziose proprietà, non solo legate al mondo della sostenibilità.